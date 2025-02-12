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Carnaval 2025

'Pulsar da vida': Jucutuquara promete corações batendo forte na avenida

Saiba o que esperar da agremiação verde e vermelho, que vai abrir o desfile do grupo especial do Carnaval de Vitória com a expectativa de voltar a ser campeã

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 15:24

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

12 fev 2025 às 15:24
Unidos de Jucutuquara
A Unidos de Jucutuquara já foi sete vezes campeã do Carnaval de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A escola de samba Unidos de Jucutuquara vai abrir os desfiles do Carnaval de Vitória 2025 e levará para a avenida a potência do coração com o enredo "Pulsar da vida". A agremiação pretende revelar os significados do que este órgão tão importante representa na vida dos foliões e promete levar para o Sambão do Povo uma apresentação com muitos elementos sobre amor e paixão e fazer corações baterem mais forte. A Gazeta conversou com as sete escolas de samba da elite da folia capixaba e vai contar o que cada agremiação vai levar para a avenida este ano.
Após 16 anos de molho e sem nenhuma vitória no carnaval capixaba, a escola verde e vermelha está confiante e atrás do seu 8° título no Grupo Especial. Neste ano a Jucutuquara vai contar com 1.600 componentes, que vão apresentar 25 alas, três carros alegóricos e um tripé, dividido em três setores que vão explorar a força do coração e os diferentes tipos de amores que uma pessoa pode ter: seja um romance, por religião ou time de futebol, e é claro, o amor pela própria escola de samba.
A diretora de comunicação da Jucutuquara, Fernanda Barros, conta que a expectativa da escola é recuperar o posto de campeã e que a agremiação está trabalhando muito para isso.  Quando a escola ganhou seu último título, passava por uma onda de vitórias, conquistando o primeiro lugar no pódio por 4 anos consecutivos (2006, 2007, 2008 e 2009). 
"Temos sempre que entrar pensando em ser campeões. A escola está trabalhando firme para isso. Estamos entrando para competir e ganhar, não estamos entrando só para passar. A gente sabe que avenida é uma competição e que a decisão depende dos jurados"
Fernanda Barros - Diretora de comunicação da Unidos de Jucutuquara
O enredo da escola vai ganhar a voz do intérprete Edu Chagas, que vai acompanhar a bateria comandada pelo mestre Junior Caprichoso. A bandeira da escola será apresentada pelo 1° casal de mestre-sala e porta-bandeira Marcos Paulo e Marina Zanchetta, enquanto a comissão de frente é coreografada por Giovana Gonzaga. 
Já o posto de maior realeza da agremiação será assumido pela rainha de bateria Schyrley Moura, que cumpre este papel desde o carnaval de 2017. Além disso, um dos destaques de chão confirmados pela escola será a capixaba Bárbara Coelho, jornalista e apresentadora do Esporte Espetacular, da TV Globo. A apresentação deste ano foi idealizada pelo carnavalesco Orlando Junior.
A diretora de comunicação explica que a agremiação trocou de lugar com a escola de samba Novo Império, para que possa abrir os desfiles.  Na competição, a escola do Grupo Especial que fica em penúltimo lugar é a primeira a começar no desfile do ano seguinte. Fernanda conta que a decisão faz parte da estratégia do presidente da escola, Ewerton Fernandes. 
"Trocar a ordem foi uma estratégia do presidente, que quis que fôssemos a primeira escola a desfilar. E nós vamos com tudo. Já tivemos muita sorte e também já fomos campeões sendo a primeira a se apresentar"
Fernanda Barros - Diretora de Comunicação da Unidos de Jucutuquara
A Unidos de Jucutuquara é uma das escolas de samba mais tradicionais do Espírito Santo e nasceu no bairro de mesmo nome, na cidade de Vitória. A agremiação existe desde 1972 e conta com 7 títulos de campeã na história do Grupo Especial do carnaval capixaba. 
Os ingressos para assistir o desfile das escolas de samba no carnaval de Vitória podem ser adquiridos no site https://www.brasilticket.com.br/carnaval-de-vitoria-2025.html. O desfile será realizado no Sambão do Povo, dia 22 de fevereiro.

Ficha técnica

  • Escola: G.R.C.E.S. Unidos de Jucutuquara
  • Bairro/Cidade: Bairro Jucutuquara, em Vitória
  • Fundação: 29 de janeiro de 1972
  • Cores da escola: Verde, vermelho e branco
  • Símbolo da escola: Coruja
  • Presidente: Ewerton Fernandes
  • Carnavalesco: Orlando Júnior
  • Enredo: "Pulsar da Vida."
  • Intérprete oficial: Edu Chagas
  • Mestre de bateria: Júnior Caprichoso
  • Rainha de bateria: Schyrley Moura
  • 1º Casal de mestre-sala e porta-bandeira: Marcos Paulo E Marina Zanchetta
  • Coreógrafa da comissão de frente: Giovana Gonzaga

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