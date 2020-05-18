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Coronavírus

Wilson Braga, ex-governador da Paraíba, morre vítima da Covid-19

A mulher dele, a ex-deputada federal Lúcia Braga, morreu no dia 8 de maio, também vítima do vírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 11:02

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 11:02

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Frank Pfeiffer/Pixabay
Aos 88 anos, o ex-governador da Paraíba Wilson Braga morreu na noite de domingo (17) vítima da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus.
De família tradicional na política paraibana, ele estava internado desde o dia 1º de maio no hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa.
A mulher dele, a ex-deputada federal Lúcia Braga, morreu no dia 8 de maio, também vítima da Covid-19. Ambos chegaram no mesmo dia ao hospital, mas Lúcia, em estado mais grave, foi direto para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O ex-governador foi levado ao tratamento intensivo um dia depois do falecimento da esposa.
Advogado e empresário, Braga foi vereador, prefeito de João Pessoa, deputado estadual e federal por vários mandatos desde a década de 1960 e governador da Paraíba (1983-86). Passou por vários partidos: Arena, PDS, PFL, PSDB, PSB, PDT e PSD. Na área empresarial, era proprietário de várias emissoras de rádio.
Na tarde de domingo, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou que a Paraíba tinha 4.347 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, com 194 mortes no estado desde o início da pandemia.
No sábado (16), o governador João Azevêdo assinou decreto prorrogando o isolamento social no estado até o dia 31 de maio. Ele também ampliou as medidas restritivas para todas as cidades paraibanas, mesmo para as que não têm casos confirmados da Covid-19.

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