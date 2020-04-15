Washington Post: Bolsonaro é o pior líder na crise do coronavírus

Jair Bolsonaro disse que coronavírus é gripezinha e que brasileiro pode mergulhar no esgoto. Ele incentiva as pessoas a não respeitarem orientações das autoridades em saúde pública Crédito: Marcos Corrêa/PR

O jornal americano The Washington Post publicou nesta terça-feira (14) um texto editorial que classifica a postura do presidente Jair Bolsonaro diante da crise do coronavírus como de longe, o caso mais grave de improbidade entre todos os líderes mundiais.

O jornal coloca Bolsonaro ao lado do presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, que recomendou saunas e vodca contra o vírus, do Turcomenistão, que proibiu o uso o termo coronavírus no país, e da Nicarágua, que não é visto há mais de um mês e ainda mantém em atividade as ligas esportivas.

O texto de opinião assinado pelo conselho editorial do veículo americano tem como título Líderes arriscam vidas minimizando o coronavírus. Bolsonaro é o pior.

Quando as infecções começaram a se espalhar em um país de mais 200 milhões de habitantes, o populista de direita disse que o coronavírus causa uma gripezinha e instou os brasileiros a enfrentar o vírus como um homem, caramba, não como um menino. Pior, o presidente tentou repetidamente minar as medidas tomadas pelos 27 governadores estaduais do país para conter o surto, diz o The Post, citando as ações do presidente Bolsonaro diante da crise.

O jornal ainda citou a campanha “O Brasil não pode parar” e as discordâncias públicas entre Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, como exemplos de condutas erráticas do presidente brasileiro, classificadas como tendo um efeito sinistro nos índices de infecção e de mortos no Brasil pela covid-19.