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Cena assustadora

Veja vídeo: pitbull ataca criança e vizinho luta para salvá-lo

O menino de 4 anos e a babá caminhavam pela rua, na Zona Norte do Rio de Janeiro, quando foram atacadas pelo cachorro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2019 às 21:00

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 21:00

Imagem mostra momento exato em que Patrick do Céu tenta desvencilhar criança e babá de ataque de pitbull Crédito: Reprodução | Youtube
Uma criança de quatro anos que caminhava com a babá por uma rua da zona norte do Rio de Janeiro foi atacada por um cão da raça pitbull na última quinta-feira (19). Patrick do Céu, de 20 anos, avistou a situação e fez de tudo para que o cachorro parasse. Um vídeo que circula nas redes sociais nesta segunda-feira (23), obtido a partir de câmeras de segurança, registrou o momento exato do incidente.
Conforme mostram as imagens, o homem, após muito esforço, conseguiu puxar o menino e colocá-lo em cima de um carro vermelho. Depois, buscando fugir das mordidas, pulou sobre o veículo para também se proteger. A babá seguiu em outra direção.

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Em matéria feita pelo Jornal Hoje, transmitido pela Rede Globo,  há a indicação de que o cachorro foi encaminhado para uma unidade de zoonoses, e o dono ainda não havia aparecido. Patrick, a babá e a criança, apesar dos ferimentos, foram socorridos e todos passam bem.

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