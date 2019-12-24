Veja vídeo: pitbull ataca criança e vizinho luta para salvá-lo

Conforme mostram as imagens, o homem, após muito esforço, conseguiu puxar o menino e colocá-lo em cima de um carro vermelho. Depois, buscando fugir das mordidas, pulou sobre o veículo para também se proteger. A babá seguiu em outra direção.

Em matéria feita pelo Jornal Hoje, transmitido pela Rede Globo, há a indicação de que o cachorro foi encaminhado para uma unidade de zoonoses, e o dono ainda não havia aparecido. Patrick, a babá e a criança, apesar dos ferimentos, foram socorridos e todos passam bem.