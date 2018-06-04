Após ataque de pitbull, mãe comemora com bolo 'renascimento' do filho

"Fizemos uma uma comemoração pra agradecer o renascimento", disse a mãe após o filho ser atacado por cachorro Crédito: Iony Lopes

A cabeleireira Iony Lopes, de 36 anos, comemorou com um bolo o "renascimento" do filho de 5 anos após a criança sobreviver a um ataque de um cão da raça pitbull no último dia 31 de maio. O incidente aconteceu na casa do tio da vítima, dono do cachorro, em Bela Vista, Cariacica. O menino foi mordido na cabeça e precisou levar pontos.

Iony contou que o filho, Edgar Lopes Neto, estava na casa do tio quando tudo aconteceu. Segundo ela, o cão é dócil e nunca havia atacado ninguém. Segundo a cabeleireira, Edgar chegou a brincar com o animal e, momentos depois, quando já estava afastado, foi atacado com mordidas na cabeça.

"Eu estava trabalhando. O próprio tio (dono do pitbull) levou ele para o Pronto Antendimento de Alto Lage e depois ele foi encaminhado para o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha. Lá o meu filho tomou anestesia geral para poder levar pontos, porque os cortes foram fundos", explica a mãe.

Criança é atacada por pitbull em Cariacica Crédito: Iony Lopes

Iony ressalta que o pitbull tem quase dois anos, é vacinado e nunca atacou antes. O incidente aconteceu na quinta-feira (31). Neste sábado (2), quando, segundo a mãe, eles estava mais tranquilos, ela resolveu fazer um bolo em comemoração pela recuperação do filho.

"No sábado nós já estávamos com a cabeça mais tranquila e decidimos agradecer a Deus por nada mais grave ter acontecido. Passamos por momentos de muito desespero", desabafou a mãe de Edgar.

Criança foi atacada por pitbull em Cariacica Crédito: Iony Lopes

11 ATAQUES POR DIA NA GRANDE VITÓRIA

Gazeta Online publicou uma matéria contabilizando os ataques de cães por dia, que somam 5.512 registros de janeiro até esse mês. No último sábado (2) opublicou uma matéria contabilizando os

A média, contabilizando Vila Velha, Cariacica e Serra pode ser ainda maior, já que a Capital não divulgou dados específicos de ataque de animais. Esse é o risco que está nas ruas e traz o alerta para que os bichos não sejam provocados e que os donos cuidem para que eles estejam sempre de coleira e, se necessário, focinheira.

A Serra é o município com o maior número de casos. O Centro de Vigilância Ambiental em Saúde da cidade registrou 2.163 ataques de cães a pessoas em 2017. Em 2018, até esse mês, foram 520, totalizando 2.683.

Depois está Cariacica, com 1.442 agressões, segundo a Coordenação de Vigilância Ambiental: 991 em 2017 e mais 451 este ano, até a última sexta-feira.

Já Vila Velha teve um total de 1.387 ataques de cachorros, sendo 1.105 no ano passado e mais 282 registros deste ano.