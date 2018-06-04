Após ataque de pitbull, mãe comemora com bolo 'renascimento' do filho

A cabeleireira Iony Lopes, de 36 anos, comemorou com um bolo o "renascimento" do filho de 5 anos após a criança sobreviver a um ataque de um cão da raça pitbull no último dia 31 de maio. O incidente aconteceu na casa do tio da vítima, dono do cachorro, em Bela Vista, Cariacica. O menino foi mordido na cabeça e precisou levar pontos.
Iony contou que o filho, Edgar Lopes Neto, estava na casa do tio quando tudo aconteceu. Segundo ela, o cão é dócil e nunca havia atacado ninguém. Segundo a cabeleireira, Edgar chegou a brincar com o animal e, momentos depois, quando já estava afastado, foi atacado com mordidas na cabeça.
"Eu estava trabalhando. O próprio tio (dono do pitbull) levou ele para o Pronto Antendimento de Alto Lage e depois ele foi encaminhado para o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha. Lá o meu filho tomou anestesia geral para poder levar pontos, porque os cortes foram fundos", explica a mãe.
Iony ressalta que o pitbull tem quase dois anos, é vacinado e nunca atacou antes. O incidente aconteceu na quinta-feira (31). Neste sábado (2), quando, segundo a mãe, eles estava mais tranquilos, ela resolveu fazer um bolo em comemoração pela recuperação do filho.
"No sábado nós já estávamos com a cabeça mais tranquila e decidimos agradecer a Deus por nada mais grave ter acontecido. Passamos por momentos de muito desespero", desabafou a mãe de Edgar.
11 ATAQUES POR DIA NA GRANDE VITÓRIA
No último sábado (2) o Gazeta Online publicou uma matéria contabilizando os ataques de cães por dia, que somam 5.512 registros de janeiro até esse mês.
A média, contabilizando Vila Velha, Cariacica e Serra pode ser ainda maior, já que a Capital não divulgou dados específicos de ataque de animais. Esse é o risco que está nas ruas e traz o alerta para que os bichos não sejam provocados e que os donos cuidem para que eles estejam sempre de coleira e, se necessário, focinheira.
A Serra é o município com o maior número de casos. O Centro de Vigilância Ambiental em Saúde da cidade registrou 2.163 ataques de cães a pessoas em 2017. Em 2018, até esse mês, foram 520, totalizando 2.683.
Depois está Cariacica, com 1.442 agressões, segundo a Coordenação de Vigilância Ambiental: 991 em 2017 e mais 451 este ano, até a última sexta-feira.
Já Vila Velha teve um total de 1.387 ataques de cachorros, sendo 1.105 no ano passado e mais 282 registros deste ano.
Em Vitória, a contagem divulgada é geral e não detalha a divisão por espécie, sendo identificada apenas como "ataque por animal". Assim, a prefeitura da Capital informou que em 2017 foram notificados 1.684 casos de pessoas agredidas por diversos tipos de bichos. Em 2018, foram 285 até agora.