AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Vale suspende uso de barragem de rejeitos em Jeceaba (MG) e paralisa usina
Suspensão

Vale suspende uso de barragem de rejeitos em Jeceaba (MG) e paralisa usina

A empresa paralisou os trabalhos na barragem após uma decisão proferida pelo juiz da Vara Única da comarca de Entre Rios de Minas

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 10:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2020 às 10:20
Vale distribuiu dividendos aos acionistas na semana passada
Vale suspende a disposição de rejeitos e a realização de obras na barragem B7 Crédito: Reprodução da internet
Vale suspendeu na última quinta-feira (24) a disposição de rejeitos e a realização de obras na barragem B7, localizada no município de Jeceaba, em Minas Gerais. Com isso, a mineradora também paralisou as operações da usina de concentração de Viga, que fica em Congonhas, município vizinho, e estima um impacto de 11 mil toneladas em sua produção diária de finos de minério de ferro no período de fechamento.
A empresa paralisou os trabalhos na barragem após uma decisão proferida pelo juiz da Vara Única da comarca de Entre Rios de Minas. A decisão veio no contexto de uma ação civil pública ajuizada pelo município de Jeceaba. A Vale afirma que vai recorrer, e que considera que a unidade operacional de Viga atende aos requisitos necessários para a expedição do alvará à barragem.
As atividades da mina de Viga, também localizada no município de Congonhas, seguem inalteradas, de acordo com a mineradora. O complexo extrativo da Vale fica entre os dois municípios. Congonhas está a cerca de 80 quilômetros da capital mineira, Belo Horizonte.

Veja Também

Vale declara de forma preventiva nível 1 em barragem de mina em Nova Lima (MG)

Vale inicia protocolo de emergência na barragem Taquaras, em MG

Brumadinho: Vale pagará indenizações de até R$ 250 mil a trabalhadores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/07/2026
Editais e Avisos - 15/07/2026
Senador capixaba refez comunicado sobre reunião de articulação política com o PL
Após PL negar acordo, Do Val diz que reunião apenas discutiu cenários para 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados