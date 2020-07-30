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Protocolo de emergência

Vale declara de forma preventiva nível 1 em barragem de mina em Nova Lima (MG)

A explicação para o protocolo é em consequência da mudança de critério técnico, com nova interpretação dos parâmetros de resistência realizado por etapa adicional de avaliação das estruturas da Vale no Brasil

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 09:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 09:54
Portaria da mineradora Vale na unidade de Tubarão, em Camburi
Portaria da mineradora Vale na unidade de Tubarão, em Camburi Crédito: Vitor Jubini - 08/02/2018
Vale declara de forma preventiva protocolo de emergência em Nível 1 da Barragem 5, da Mina da Mutuca, em Nova Lima (MG). Em nota, a mineradora explica que o protocolo não requer a evacuação da população. "Essa barragem de rejeitos foi construída com solo compactado, com um alteamento para jusante e não recebe mais rejeitos de mineração", diz comunicado da empresa.
A explicação da Vale para o protocolo é em consequência da mudança de critério técnico, com nova interpretação dos parâmetros de resistência realizado por etapa adicional de avaliação das estruturas da Vale no Brasil após a implementação em janeiro da função de Engenheiro de Registro ("EoR"). "A partir de inspeções mais recentes, não foram identificadas anomalias que possam comprometer a segurança da estrutura." A Vale diz ainda que a barragem 5 teve sua Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) emitida em 31 de março, mas com os novos parâmetros observados, a DCE se tornará negativa.
A Vale ressalta que o acionamento do Nível 1 da barragem não impacta o plano de produção de 2020.

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