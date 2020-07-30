Vale declara de forma preventiva nível 1 em barragem de mina em Nova Lima (MG)

A explicação da Vale para o protocolo é em consequência da mudança de critério técnico, com nova interpretação dos parâmetros de resistência realizado por etapa adicional de avaliação das estruturas da Vale no Brasil após a implementação em janeiro da função de Engenheiro de Registro ("EoR"). "A partir de inspeções mais recentes, não foram identificadas anomalias que possam comprometer a segurança da estrutura." A Vale diz ainda que a barragem 5 teve sua Declaração de Condição de Estabilidade (DCE) emitida em 31 de março, mas com os novos parâmetros observados, a DCE se tornará negativa.