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Rompimento de barragem

Brumadinho: Vale pagará indenizações de até R$ 250 mil a trabalhadores

Valores serão a título de danos morais e materiais a trabalhadores sobreviventes e lotados nas minas Córrego do Feijão e Jangada, ambas em Brumadinho (MG), tanto próprios quanto terceirizados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2020 às 07:59

Publicado em 26 de Abril de 2020 às 07:59

Casa atingida pela enxurrada de lama após o rompimento da barragem em Brumadinho (MG)
Casa atingida pela enxurrada de lama após o rompimento da barragem em Brumadinho (MG) Crédito: Antônio Cícero | Agência Estado
A Vale pagará indenizações de até R$ 250 mil por danos morais e materiais a trabalhadores sobreviventes e lotados nas minas Córrego do Feijão e Jangada, ambas em Brumadinho (MG), tanto próprios quanto terceirizados. Em nota à imprensa, a mineradora explica que foram homologados na última quarta-feira (22), pela 5ª Vara da Justiça do Trabalho de Betim (MG), acordos com seis sindicatos que representam trabalhadores terceirizados que prestavam serviço.
O maior valor é para os que estavam trabalhando em Córrego do Feijão no momento do rompimento da barragem, e o acordo inclui assistência psicológica e psiquiátrica até janeiro de 2022.

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Há ainda pagamento de R$ 80 mil para os trabalhadores lotados, próprios e terceirizados que efetivamente trabalhavam na Mina Córrego do Feijão na data (25/01/19), mas não estavam presentes no momento, e mesmo valor para os que estavam lotados na Mina de Jangada no dia do rompimento.
Aos que estavam lotados nas duas minas mas afastados há mais de 30 dias na data, o valor é de R$ 40 mil.

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