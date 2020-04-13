Vale vai antecipar pagamento a 169 empresas do ES

Vista aérea da usina de pelotização da Vale no Complexo de Tubarão Crédito: Mosaico Imagem/Divulgação Vale

Em um movimento contrário ao que temos visto no país - em que muitas empresas estão perdendo sua capacidade financeira e, com isso, passaram a revisar ou até mesmo suspender contratos -, a Vale anunciou que vai antecipar o pagamento a fornecedores de todo o país.

A notícia já tinha sido dada pela mineradora no último dia 9, quando ela anunciou um pacote de ajuda a 3 mil empresas com valores que chegam a quase R$ 1 bilhão. Agora, a coluna teve acesso com exclusividade aos números locais.

No Espírito Santo , a Vale mapeou 169 empresas de diferentes segmentos que vão ter antecipados R$ 52,3 milhões em pagamentos.

A iniciativa é mais do que bem-vinda em um momento de tamanha insegurança para os negócios. Ao tomar essa decisão, a companhia ajuda a dar fôlego ao mercado e permite que empresas, principalmente as de pequeno e médio porte, possam se reorganizar em meio à pandemia do coronavírus

De acordo com a mineradora, em abril, ela vai reduzir em até 85% o prazo de pagamento por serviços realizados e materiais entregues. No Brasil, a Vale já antecipou R$ 521 milhões em pagamentos desde o início da crise da Covid-19. A estimativa é injetar mais R$ 411 milhões na economia brasileira até o final deste mês com essa ação.