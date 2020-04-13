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Impactos da Covid-19

Vale vai antecipar pagamento a 169 empresas do ES

Diante da pandemia do coronavírus, mineradora antecipou pagamentos para empresas de diferentes setores e portes em todo o Brasil

Públicado em 

13 abr 2020 às 16:08
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Vista aérea da usina de pelotização da Vale no Complexo de Tubarão
Vista aérea da usina de pelotização da Vale no Complexo de Tubarão Crédito: Mosaico Imagem/Divulgação Vale
Em um movimento contrário ao que temos visto no país - em que muitas empresas estão perdendo sua capacidade financeira e, com isso, passaram a revisar ou até mesmo suspender contratos -, a Vale anunciou que vai antecipar o pagamento a fornecedores de todo o país.
A notícia já tinha sido dada pela mineradora no último dia 9, quando ela anunciou um pacote de ajuda a 3 mil empresas com valores que chegam a quase R$ 1 bilhão. Agora, a coluna teve acesso com exclusividade aos números locais.
No Espírito Santo, a Vale mapeou 169 empresas de diferentes segmentos que vão ter antecipados R$ 52,3 milhões em pagamentos.
A iniciativa é mais do que bem-vinda em um momento de tamanha insegurança para os negócios. Ao tomar essa decisão, a companhia ajuda a dar fôlego ao mercado e permite que empresas, principalmente as de pequeno e médio porte, possam se reorganizar em meio à pandemia do coronavírus.
De acordo com a mineradora, em abril, ela vai reduzir em até 85% o prazo de pagamento por serviços realizados e materiais entregues. No Brasil,  a Vale já antecipou R$ 521 milhões em pagamentos desde o início da crise da Covid-19.  A estimativa é injetar mais R$ 411 milhões na economia brasileira até o final deste mês com essa ação. 
“O objetivo da Vale com esta iniciativa é usar sua presença na base da cadeia produtiva e capacidade de mobilização para ajudar os fornecedores a enfrentar os impactos da pandemia, sempre primando pela saúde e segurança das pessoas”, reforçou a empresa por nota.

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Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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