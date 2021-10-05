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Covid-19

UE aprova uso de 3ª dose de vacina da Moderna a imunodeficientes, anuncia empresa

Segunda a empresa, a terceira dose deve ser administrada ao menos 28 dias após a segunda dose da vacina
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 out 2021 às 14:16

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 14:16

Bandeira da União Europeia
Bandeira da União Europeia Crédito: Image Source/Folhapress
A Moderna anunciou nesta terça-feira (5), em comunicado em seu site, que a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) autorizou a administração de uma terceira dose da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica a pessoas imunodeficientes no território da União Europeia (UE).
De acordo com a empresa, a terceira dose deve ser administrada ao menos 28 dias após a segunda dose da vacina, de forma a reforçar a proteção em "indivíduos severamente imunocomprometidos de 12 anos ou mais".
Segundo a farmacêutica americana, um "número crescente" de estudos têm mostrado os benefícios de uma terceira dose em pessoas com sistemas imunológicos que apresentam resposta menos robusta às vacinas.

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