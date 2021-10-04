ES registra 12.592 mortes e 589.345 casos confirmados de Covid-19

ES registrou mais de 900 casos de Covid-19 em 24h Crédito: Pixabay

Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 10.118 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.383. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.715 contaminações.

Até esta segunda-feira, mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 563.781, com um acréscimo de 1.136 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES