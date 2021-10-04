ES registra 12.592 mortes e 589.345 casos confirmados de Covid-19

O Espírito Santo chegou ao total de 12.592 mortes e 589.345 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 17 novos óbitos e 915 novas infecções, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (4) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 74.143. Na sequência, aparece Vila Velha (73.703), seguida por Vitória (64.345) e Cariacica (44.491). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.162), que fica na Região Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 10.118 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.383. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.715 contaminações.
Até esta segunda-feira, mais de 2 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 563.781, com um acréscimo de 1.136 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.
VACINAÇÃO NO ES
Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.023.463 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.726.099 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.214 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 83.292 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos e às pessoas imunossuprimidas.