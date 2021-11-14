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Sem feridos

Torres de apoio em obras de barragens da Vale desabam em Minas Gerais

Estruturas do sistema preparatório para obras de descaracterização das barragens Forquilhas I e II, da Vale, tombaram na sexta-feira (12). Segundo a mineradora, não havia trabalhadores no local
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 nov 2021 às 12:33

Publicado em 14 de Novembro de 2021 às 12:33

Duas torres do sistema preparatório para obras de descaracterização das barragens Forquilhas I e II, da Vale, tombaram na manhã desta sexta-feira (12) em Minas Gerais. Segundo a mineradora, não houve feridos e não havia trabalhadores no local no momento da queda.
A Vale também afirmou, em nota, que as torres não atingiram as barragens e que não houve alteração em suas condições de segurança. A empresa também disse que a área foi isolada e que os órgãos competentes foram informados.
"As barragens da empresa passam por inspeções rotineiras de campo e são monitoradas permanentemente por uma série de instrumentos e pelo Centro de Monitoramento Geotécnico (CMG)", complementou a mineradora.
Vereadores de BH visitaram barragens Forquilhas, em Ouro Preto, para avaliar impactos em caso de rompimento
Em 2019, vereadores de Belo Horizonte visitaram barragens Forquilhas, em Ouro Preto, para avaliar impactos em caso de rompimento Crédito: Divulgação | CMBH
Um dos motivos apontados para o ocorrido, segundo o UOL, seriam os fortes ventos que atingiram a região. As barragens Forquilhas I e II, da Mina Fábrica, ficam entre as cidades de Ouro Preto e Itabirito, localizada no Colar Metropolitano de Belo Horizonte.
Ambas as barragens estão em nível 2 de emergência, o que significa que há uma anomalia com potencial comprometimento de segurança da estrutura, classificada como "não controlada" ou "não extinta", necessitando de novas inspeções especiais e intervenções.
Em nota, a Agência Nacional de Mineração afirmou que, junto aos órgãos de segurança, defesa e regulação do estado de Minas Gerais, realizou uma vistoria após o incidente para verificar a segurança das barragens. A agência confirmou que não houve vítimas ou rompimento das barragens.

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