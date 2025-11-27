Home
Tiroteio interdita avenida Brasil, no Rio, durante operação policial

Agentes de segurança do governo do Rio estão na região para mais um dia da Operação Barricada Zero, que remove materiais usados como barricadas por criminosos

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 15:21

Barricada feita na Cidade Alta, em Cordovil, na zona norte do Rio
Barricada feita na Cidade Alta, em Cordovil, na zona norte do Rio Crédito: Divulgação | Governo do Estado do Rio de Janeiro

Um tiroteio interditou a avenida Brasil, principal via expressa do Rio de Janeiro, no início da manhã desta quinta-feira (27), na altura da Cidade Alta, zona norte da cidade. Agentes de segurança do governo do Rio estão na região para mais um dia da Operação Barricada Zero, que remove materiais usados como barricadas por criminosos.

Segundo a Polícia Militar, houve reforço de segurança na avenida. A interdição total durou 15 minutos e, de acordo com o Centro de Operações, segue fechada uma faixa nas pistas central e lateral, nos dois sentidos. Além da Cidade Alta, a ação policial é realizada nas comunidades Pica Pau, Kelsons, Quitungo, Tinta, Dourados, Dique, Furquim Mendes e Guaporé, todas na zona norte. O tiroteio provocou impacto na circulação de trens no ramal Saracuruna, mas a circulação já foi normalizada no início da manhã.

