Home
>
Brasil
>
Suspeito de extorquir e violentar turistas em encontros é preso na Bahia

Suspeito de extorquir e violentar turistas em encontros é preso na Bahia

Os alvos mais comuns do homem eram turistas; segundo a investigação da Polícia Civil da Bahia, o suspeito conhecia as vítimas pela internet e marcava os encontros

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 14:05

Um homem de 21 anos foi preso ontem em Salvador suspeito de extorsão, estupro e roubo a homens com quem marcava encontros por meio de aplicativos de relacionamento. Os alvos mais comuns do homem eram turistas. Segundo a investigação da Polícia Civil da Bahia, o suspeito conhecia as vítimas pela internet e marcava os encontros.

Recomendado para você

Os alvos mais comuns do homem eram turistas; segundo a investigação da Polícia Civil da Bahia, o suspeito conhecia as vítimas pela internet e marcava os encontros

Suspeito de extorquir e violentar turistas em encontros é preso na Bahia

Os suspeitos foram gravados por câmeras de monitoramento saindo da casa; a polícia faz buscas para localizá-los

Polícia identifica suspeitos de participação na morte de cabeleireiro em SP

Marcinho VP foi transferido para um presídio de segurança máxima em janeiro de 2007. Atualmente, cumpre pena no presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul

Justiça do RJ mantém Marcinho VP em presídio federal

Ele se encontrava com as vítimas e se apresentava como profissional do sexo. Em seguida, começava a exigir bens e dinheiro dos homens e os ameaçava dizendo que era integrante de um grupo criminoso. As ameaças eram violentas. Vítimas relataram à Polícia Civil que ele usava armas brancas, como tesouras e facas, e os agredia para forçá-los a entregar o que ele queria.

O suspeito tem oito registros desse tipo de ocorrência contra ele. Todos relatam o mesmo modus operandi: uso de violência e ameaças para extorquir as vítimas. A polícia apura existência de uma rede criminosa. Segundo a delegada Marcela Abreu, titular da Deltur (Delegacia de Proteção ao Turista), responsável pela investigação, os agentes seguem em busca de elementos para identificar novas vítimas e verificar se o suspeito preso agia sozinho ou se contava com o suporte de uma quadrilha. A delegada pede que vítimas se manifestem. "Pedimos que pessoas que tenham passado por situações semelhantes denunciem, procurem uma unidade policial ou contribuam com informações pelo Disque Denúncia, 181", afirmou, em nota.

Leia mais

Imagem - Polícia identifica suspeitos de participação na morte de cabeleireiro em SP

Polícia identifica suspeitos de participação na morte de cabeleireiro em SP

Imagem - Justiça do RJ mantém Marcinho VP em presídio federal

Justiça do RJ mantém Marcinho VP em presídio federal

Imagem - Brasileira que perdeu braço e perna no metrô de NY deve receber R$ 460 milhões de indenização

Brasileira que perdeu braço e perna no metrô de NY deve receber R$ 460 milhões de indenização

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais