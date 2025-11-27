Home
Brasileira que perdeu braço e perna no metrô de NY deve receber R$ 460 milhões de indenização

A brasileira Luisa Janssen Harger da Silva, que sofreu um acidente no trem de NY Crédito: Reprodução

A brasileira Luisa Janssen Harger da Silva, 31, que foi atropelada por um trem do metrô de Nova York, em 2016, deve ser indeninada em US$ 82 milhões (R$ 460 milhões na cotação atual).

A informação foi divulgada pelo jornal The New York Post e confirmada pela reportagem por meio do advogado David Roth, que sustenta que o acidente deixou consequências graves para ela. "Ela trabalha e faz o melhor que pode fazer. É uma heroína", afirmou Roth à reportagem.

De acordo com a imprensa americana, ela estava na plataforma do metrô com o namorado quando desmaiou e caiu nos trilhos. Ela foi atropelada por um trem que se aproximava. A decisão considerou que a empresa MTA, Autoridade Metropolitana de Transporte de Nova York, que administra o sistema, não tratou com a devida seriedade o risco de pessoas caírem nos trilhos.

No processo, foi argumentado que a empresa, havia pelo menos 15 anos, tinha dados apontavam que passageiros poderiam cair da plataforma se a companhia não instalasse barreiras ou outros dispositivos de segurança na borda.

Em maio deste ano, o juiz federal Frederic Block rejeitou a tentativa da MTA de encerrar antecipadamente a ação movida pela brasileira. As autoridades de transporte alegavam ter imunidade prevista na lei estadual -ou seja, que não poderiam ser responsabilizadas nas condições do caso-, mas o juiz concluiu que essa proteção não se aplica ao caso e que ainda havia dúvidas de fato sobre possível negligência.

Com isso, o tribunal manteve o processo aberto e determinou que a ação seguisse para julgamento, que foi encerrado na semana passada.

De acordo com a reportagem do The New York Post, um porta-voz do MTA afirmou que está desapontado com o veredito e que vai recorrer da decisão.

