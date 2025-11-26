Home
>
Brasil
>
Tiroteio fecha Linha Amarela, no RJ, e helicóptero faz pouso em campus da UFRJ

Tiroteio fecha Linha Amarela, no RJ, e helicóptero faz pouso em campus da UFRJ

A interdição na via expressa ocorreu após a Polícia Civil tentar conter uma disputa entre facções que dominam no complexo da Maré, na zona norte da cidade

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 13:38

Momento em que o helicóptero da polícia sobrevoou o Complexo da Maré, na zona norte do Rio
Momento em que o helicóptero da polícia sobrevoou o Complexo da Maré, na zona norte do Rio Crédito: Reprodução/X

Um tiroteio na manhã desta quarta-feira (26) interditou a Linha Amarela, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, no sentido ilha do Fundão. A interdição ocorreu após a Polícia Civil tentar conter uma disputa entre facções que dominam no complexo da Maré, na zona norte da cidade.

Recomendado para você

A interdição na via expressa ocorreu após a Polícia Civil tentar conter uma disputa entre facções que dominam no complexo da Maré, na zona norte da cidade

Tiroteio fecha Linha Amarela, no RJ, e helicóptero faz pouso em campus da UFRJ

A vacina protege principalmente gestante e bebês; ela deve ser aplicada a partir da 28ª semana de gravidez, em dose única, sem restrição de idade

Vacina contra bronquiolite chega ao SUS em dezembro; saiba quem pode tomar

O homem trabalhava na construção no momento do acidente; o desmoronamento de um barranco ocorreu por volta das 8h desta quarta (26)

Trabalhador morre soterrado após desabamento de obra em SP

O tiroteio na Maré impactou a Cidade Universitária, principal campus da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), localizado na ilha do Fundão. Um helicóptero da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) pousou em uma área de gramado do campus, na altura da FAU (Faculdade de Arquitetura e Urbanismo). A Linha Amarela ficou interditada por cerca de dez minutos.

Em outro prédio, o do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, estudantes relataram que um tiro atingiu a parede de uma das salas de aula. Imagens do buraco na parede circulam nas redes sociais. A polícia e a reitoria da UFRJ foram procuradas pela reportagem no início da tarde desta quarta para confirmar a informação, mas não se manifestaram até a publicação deste texto.

O complexo da Maré, composto por 16 favelas, tem trechos dominados pelo Comando Vermelho e outros dominados pelo TCP (Terceiro Comando Puro). Segundo moradores, o tiroteio ocorreu nas favelas Vila do João e Vila do Pinheiro, controladas pelo TCP.

Leia mais

Imagem - Trabalhador morre soterrado após desabamento de obra em SP

Trabalhador morre soterrado após desabamento de obra em SP

Imagem - Sete presos morrem em incêndio na Penitenciária de Marília (SP)

Sete presos morrem em incêndio na Penitenciária de Marília (SP)

Imagem - SP: Idoso de 74 anos é morto ao ter cordão roubado e reagir

SP: Idoso de 74 anos é morto ao ter cordão roubado e reagir

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais