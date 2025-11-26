Home
Trabalhador morre soterrado após desabamento de obra em SP

Trabalhador morre soterrado após desabamento de obra em SP

O homem trabalhava na construção no momento do acidente; o desmoronamento de um barranco ocorreu por volta das 8h desta quarta (26)

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 13:13

Local onde o desabamento aconteceu, na Grande São Paulo
Local onde o desabamento aconteceu, na Grande São Paulo

Um deslizamento de terra matou soterrado um operário em uma obra em Guarulhos, São Paulo, na manhã desta quarta-feira (26). O homem, de 38 anos, trabalhava na construção no momento do acidente. O desmoronamento de um barranco ocorreu na rua Argentina, no bairro Vila Endres, por volta das 8h.

O homem trabalhava na construção no momento do acidente; o desmoronamento de um barranco ocorreu por volta das 8h desta quarta (26)

Trabalhador morre soterrado após desabamento de obra em SP

A vítima foi retirada dos escombros já sem vida. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel) e a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. A Defesa Civil também está no local para avaliar a obra. O caso foi apresentado no 5º Distrito Policial de Guarulhos. Em nota, a Polícia Civil informou que investiga a morte do homem. O UOL entrou em contato com a construtora e empreiteira DWN, responsável pela obra. Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.

