Violência

SP: Idoso de 74 anos é morto ao ter cordão roubado e reagir

Leopoldino foi baleado no peito ao reagir e correr atrás do assaltante. Mesmo com o idoso ferido e imóvel no chão o criminoso voltou e passou a mexer no corpo da vítima para roubá-lo

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 09:28

Câmeras de segurança registraram a abordagem de um homem de capacete contra José Leopoldino Crédito: Reprodução/Folhapres

Um homem de 74 anos foi baleado e morto por um criminoso durante um roubo de uma correntinha no pescoço na tarde desta terça-feira (25) em Diadema, no ABC paulista. José Maria Leopoldino foi atacado quando estava na iminência de entrar em um Hyundai Azera de sua propriedade. Ele foi abordado por um homem que chegou ao local em uma motocicleta. Pela imagem é possível ver quando o bandido chega pela calçada e estaciona a moto em frente ao carro de Leopoldino.



A vítima, que estava de costas, se assusta com a abordagem. Leopoldino foi baleado no peito ao reagir e correr atrás do assaltante. Mesmo com o idoso ferido e imóvel no chão o criminoso voltou e passou a mexer no corpo da vítima para roubá-lo. O boletim de ocorrência não menciona se algum objeto foi levado.

Leopoldino foi encaminhado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital Municipal de Diadema, onde morreu. Um homem em uma motocicleta vermelha, que estava do outro lado da via, acompanhou toda a movimentação. Ele deixou o local após o disparo. Aparentemente ele deu cobertura para o crime. O autor do disparo fugiu. O caso foi registrado no 3º DP de Diadema como latrocínio. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) disse ter reforçado o policiamento na região.

