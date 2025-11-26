Detento tem pescoço cortado por colegas de cela em presídio de Vila Velha

Um detento de 39 anos sofreu perfuração da traqueia ao ter o pescoço cortado durante uma briga com outros três internos da mesma cela, no Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha , na terça-feira (25). Segundo o boletim de ocorrência registrado por policiais penais, a confusão foi flagrada durante a revista na unidade.

Os agentes perceberam uma agitação na cela, onde ficam nove detentos. Um deles estava lutando com outros três. Foi necessário o uso de disparo de bala de borracha para apartar a briga. O interno ferido foi socorrido. A reportagem de A Gazeta aguarda retorno da Polícia Civil para saber se os outros envolvidos na confusão foram responsabilizados.