A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Detento tem pescoço cortado por colegas de cela em presídio de Vila Velha

Publicado em 26/11/2025 às 08h44

Um detento de 39 anos sofreu perfuração da traqueia ao ter o pescoço cortado durante uma briga com outros três internos da mesma cela, no Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha, na terça-feira (25). Segundo o boletim de ocorrência registrado por policiais penais, a confusão foi flagrada durante a revista na unidade. 

Os agentes perceberam uma agitação na cela, onde ficam nove detentos. Um deles estava lutando com outros três. Foi necessário o uso de disparo de bala de borracha para apartar a briga. O interno ferido foi socorrido. A reportagem de A Gazeta aguarda retorno da Polícia Civil para saber se os outros envolvidos na confusão foram responsabilizados. 

Publicidade