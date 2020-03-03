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Pirassununga-SP

Surto de sarampo em Academia da Força Aérea atinge 76 pessoas

De acordo com a Vigilância Epidemiológica do município, outros 25 casos estão em investigação e dois foram descartados

Publicado em 03 de Março de 2020 às 15:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 15:59
Vacinação contra o sarampo Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
Um surto de sarampo foi detectado na Academia da Força Aérea (AFA) em Pirassununga, no interior paulista, e 76 pessoas já tiveram diagnóstico confirmado para a doença. De acordo com a Vigilância Epidemiológica do município, outros 25 casos estão em investigação e dois foram descartados.
Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que foram confirmados casos da doença entre os cadetes dos cursos de Formação de Oficiais Aviadores, Intendentes e de Infantaria e que medidas, como o isolamento dos casos suspeitos, foram adotadas para evitar a propagação do vírus.
"Foram adotadas medidas de controle para evitar a circulação viral, como o isolamento dos casos suspeitos durante o período de transmissão, suspensão da participação destes cadetes em atividades coletivas, bem como a utilização de equipamentos de proteção individual por parte dos profissionais que estão prestando assistência aos casos suspeitos."

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Segundo a Vigilância Epidemiológica, a principal suspeita é de que a transmissão do vírus, que é altamente contagioso, tenha se iniciado a partir de um caso importado do Rio de Janeiro, onde, em fevereiro, foi registrada a primeira morte pela doença dos últimos 20 anos. Dos infectados, 74 são militares e dois são civis.
"Até o momento foram realizadas 103 notificações de casos suspeitos, sendo 76 casos confirmados, dois descartados e 25 aguardam resultado de exame para confirmação/descarte. O surto já teve redução significativa, sendo o último caso suspeito notificado em 24 de fevereiro", informou, em nota. O órgão disse ainda que não há casos em outras regiões da cidade.

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