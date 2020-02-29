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Vigilância Epidemiológica

SP registra morte de criança por sarampo, a primeira de 2020

De acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica, neste ano são 246 casos suspeitos no estado de São Paulo. Em 2019, o estado foi o mais afetado pelo surto de sarampo, com 17.552 casos confirmados e 14 mortes decorrentes de complicações

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2020 às 17:47
Vacinação contra o sarampo Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
A capital de São Paulo registrou a primeira morte por sarampo de 2020. Trata-se de uma criança que morreu no dia 1º de janeiro, mas os exames só confirmaram a causa na última semana, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. Sua idade e sexo não foram revelados.
De acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica, neste ano já são 246 casos suspeitos apenas no estado de São Paulo. Em 2019, o estado foi o mais afetado pelo surto de sarampo, com 17.552 casos confirmados e 14 mortes decorrentes de complicações.
No último dia 10, o Ministério da Saúde, em conjunto com estados e municípios, iniciou a primeira etapa de 2020 da campanha de vacinação contra a doença.
O foco são os jovens de 5 a 19 anos que ainda não receberam as doses da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).
Até o dia 13 de março, pessoas dessa faixa etária podem procurar qualquer posto do Estado, levando carteirinha de vacinação para que um profissional de saúde verifique a necessidade de aplicação da dose.
Excepcionalmente, a cidade de São Paulo aumentou em dez anos a idade limite, para 29 anos, buscando aumentar a cobertura vacinal entre os adultos da cidade.
Desde o início dessa etapa da campanha, mais de 859,8 mil pessoas entre 5 e 19 anos compareceram aos postos no estado de São Paulo, segundo a secretaria.

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