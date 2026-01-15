Home
Supostas vítimas de abuso de Michael Jackson pedem US$ 200 mi de indenização

O ex-assistente de Michael, Frank Cascio teria firmado, junto dos irmãos, um acordo milionário há seis anos. Eles afirmam terem sido abusados pelo artista quando crianças

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 13:34

O artista Michael Jackson
O artista Michael Jackson

Supostas vítimas de abuso sexual de Michael Jackson estão pedindo uma indenização de US$ 200 milhões em processo contra o espólio do artista. Segundo o site americano TMZ, o ex-assistente de Michael, Frank Cascio teria firmado, junto dos irmãos, um acordo milionário há seis anos. Eles afirmam terem sido abusados pelo artista quando crianças. Há dois anos, porém, Cascio desistiu e disse que havia assinado o acordo sob coação. Nesta quarta-feira, Cascio e sua família voltaram a tribunal. Ainda segundo o TMZ, o advogado Marty Singer, que defende o espólio de Michael, diz que os Cascio estariam tentando extorquir a fortuna deixada pelo artista.

Howard King, o advogado da família Cascio, diz que a indenização pedida por eles é pertinente porque, quando ainda era vivo, Michael teria pagado US$ 25 milhões para Jordan Chandler, que também acusou o cantor de abuso. Frank Cascio diz ter sido um amigo próximo de Michael. Eles teriam se conhecido por meio do pai dele, que Michael conheceu em um hotel em Nova York. Nos últimos anos, parte da defesa do cantor acusa Cascio de ter uma postura sensacionalista.

