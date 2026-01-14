Home
>
Mundo
>
Venezuela volta a ter acesso ao X após bloqueio de um ano por Maduro

Venezuela volta a ter acesso ao X após bloqueio de um ano por Maduro

Usuários da operadora telefônica Digitel podiam acessar o X; em outras companhias, como Movistar e a estatal Cantv, o acesso à plataforma ainda era parcial

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 15:59

Rede social X
Venezuela volta a ter acesso ao X após bloqueio de um ano por Maduro Crédito: Reprodução

A Venezuela voltou a ter acesso à rede social X a partir da noite desta terça-feira (13), após o bloqueio ordenado há mais de um ano por Nicolás Maduro, na esteira de sua recondução a um terceiro mandato após as eleições de julho de 2024, questionadas por fraude. Usuários da operadora telefônica Digitel podiam acessar o X, segundo relatos obtidos pela AFP. Em outras companhias, como Movistar e a estatal Cantv, o acesso à plataforma ainda era parcial.

Recomendado para você

A Venezuela tem, em tese, um sofisticado sistema de defesa antiaéreo, mas, na prática, isso pouco adiantou na operação dos EUA que prendeu Maduro. Segundo analistas, erros vão desde a falta de camuflagem de equipamentos, ao foco do Exército no conflito interno.

Por que sistema de defesa antiaérea que Venezuela comprou da Rússia e China não adiantou contra os EUA

Comerciante de 26 anos foi preso em sua casa, e pode ser executado nesta quarta-feira (14/1), segundo sua família e uma organização de direitos humanos

'Sentenciado à morte em dois dias': quem é Erfan Soltani, manifestante que pode ser executado no Irã, segundo grupo de direitos humanos

Usuários da operadora telefônica Digitel podiam acessar o X; em outras companhias, como Movistar e a estatal Cantv, o acesso à plataforma ainda era parcial

Venezuela volta a ter acesso ao X após bloqueio de um ano por Maduro

Altos dirigentes do chavismo, como a líder interina Delcy Rodríguez e o ministro de Interior Diosdado Cabello, publicaram mensagens mais cedo para informar que estavam retomando o uso do X. "Estamos retomando contato por essa via. Venezuela segue de pé. [...] Continuemos unidos, avançando pela tranquilidade econômica, a justiça social e o Estado de bem-estar que merecemos encontrar", afirmou a Delcy em primeira publicação desde setembro de 2024.

Em 8 de agosto de 2024, Maduro havia anunciado a suspensão do X em meio às contestações ao resultado da eleição presidencial na Venezuela, em que a oposição denunciava fraudes e exigia a divulgação das atas de votação. Maduro, que acusou Elon Musk, à época, de incitar ódio e guerra civil no país, havia afirmado que a decisão teria validade de dez dias. No entanto, no fim de agosto daquele ano, o ministro da Comunicação, Freddy Ñáñez, anunciou que a suspensão seria prorrogada indefinidamente até que a empresa apresentasse documentação comprovando conformidade com as leis locais.

Leia mais

Imagem - A combinação rara que deu à Venezuela as reservas de petróleo consideradas as maiores do mundo

A combinação rara que deu à Venezuela as reservas de petróleo consideradas as maiores do mundo

Imagem - Como ficam investimentos no ES com retomada do petróleo na Venezuela

Como ficam investimentos no ES com retomada do petróleo na Venezuela

Imagem - Bispo do ES critica ataque de Trump à Venezuela: “Ele é mau”

Bispo do ES critica ataque de Trump à Venezuela: “Ele é mau”

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

venezuela Mundo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais