Liberado

Venezuela volta a ter acesso ao X após bloqueio de um ano por Maduro

Usuários da operadora telefônica Digitel podiam acessar o X; em outras companhias, como Movistar e a estatal Cantv, o acesso à plataforma ainda era parcial

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 15:59

Venezuela volta a ter acesso ao X após bloqueio de um ano por Maduro Crédito: Reprodução

A Venezuela voltou a ter acesso à rede social X a partir da noite desta terça-feira (13), após o bloqueio ordenado há mais de um ano por Nicolás Maduro, na esteira de sua recondução a um terceiro mandato após as eleições de julho de 2024, questionadas por fraude. Usuários da operadora telefônica Digitel podiam acessar o X, segundo relatos obtidos pela AFP. Em outras companhias, como Movistar e a estatal Cantv, o acesso à plataforma ainda era parcial.

Altos dirigentes do chavismo, como a líder interina Delcy Rodríguez e o ministro de Interior Diosdado Cabello, publicaram mensagens mais cedo para informar que estavam retomando o uso do X. "Estamos retomando contato por essa via. Venezuela segue de pé. [...] Continuemos unidos, avançando pela tranquilidade econômica, a justiça social e o Estado de bem-estar que merecemos encontrar", afirmou a Delcy em primeira publicação desde setembro de 2024.

Em 8 de agosto de 2024, Maduro havia anunciado a suspensão do X em meio às contestações ao resultado da eleição presidencial na Venezuela, em que a oposição denunciava fraudes e exigia a divulgação das atas de votação. Maduro, que acusou Elon Musk, à época, de incitar ódio e guerra civil no país, havia afirmado que a decisão teria validade de dez dias. No entanto, no fim de agosto daquele ano, o ministro da Comunicação, Freddy Ñáñez, anunciou que a suspensão seria prorrogada indefinidamente até que a empresa apresentasse documentação comprovando conformidade com as leis locais.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta