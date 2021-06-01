Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • STF dá 5 dias para CPI da Covid informar sobre convocação de governadores
Investigação na pandemia

STF dá 5 dias para CPI da Covid informar sobre convocação de governadores

Os governadores levaram a questão ao STF depois que nove deles foram chamados para serem interrogados na CPI a pedido de senadores governistas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jun 2021 às 19:13

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 19:13

Reunião na CPI da Covid, no Senado. Comissão investiga ações do governo federal no enfrentamento à pandemia
Reunião na CPI da Covid, no Senado. Comissão investiga ações do governo federal no enfrentamento à pandemia Crédito: Pedro França/Agência Senado
A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu cinco dias para o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), se manifestar sobre a convocação de governadores para prestar depoimento na comissão parlamentar.
"Diante da urgência qualificadora da tutela provisória requerida e da relevância do problema jurídico-constitucional posto, requisitem-se informações prévias ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, Senador Omar Aziz, a serem prestadas no prazo de 05 dias", escreveu.
Ela vai ouvir o senador antes de decidir sobre o pedido de 19 governadores para anular convocações já aprovadas e proibir novos depoimentos. A ministra também pediu pareceres da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República.
Os governadores levaram a questão ao Supremo Tribunal Federal depois que nove deles foram chamados para serem interrogados na CPI a pedido de senadores governistas. O argumento central é o de que a comissão parlamentar não tem competência para convocar autoridades estaduais, que devem ser investigadas pelas Assembleias Legislativas. Outro ponto levantado é sobre uma alegada imunidade que blindaria os chefes do Poder Executivo de convocações em comissão parlamentares.

Veja Também

Nise nega proposta para alterar bula da cloroquina e Aziz sugere acareação

Resumão da CPI: relembre depoimentos e convocação de governadores

"Documentos deixam claro que ocorreu grave omissão do governo", diz Randolfe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política STF Brasília (DF) CPI da Covid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá
Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'
Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados