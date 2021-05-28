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Combate à pandemia

"Documentos deixam claro que ocorreu grave omissão do governo", diz Randolfe

O senador avalia que o consenso para conter o novo coronavírus foi desfeito após Bolsonaro tratar sintomas da doença como "gripezinha" ou "resfriadinho"

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 18:18

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 mai 2021 às 18:18
O vice-presidente daCPI da Covid no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP)
O vice-presidente da CPI da Covid no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP) Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
O vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou nesta tarde (28) que os documentos que chegam ao colegiado, por meio de requerimentos de informação, "deixam claro que ocorreu grave omissão" pelo governo federal no combate à pandemia da Covid-19 no Brasil.
Na avaliação do senador, o consenso que um dia houve no Brasil para conter a disseminação do novo coronavírus foi desfeito após o pronunciamento, em março do ano passado, em que o presidente Jair Bolsonaro tratou os sintomas que sentiria da covid-19 como "gripezinha" ou "resfriadozinho".
Durante entrevista coletiva nesta tarde, Randolfe destacou que o Palácio do Planalto deixou de atender a pedidos de informação feitos, entre eles o do senador governista Eduardo Girão (Pode-CE), sobre os eventos com aglomeração dos quais participou o presidente Jair Bolsonaro. Como alternativa, Randolfe afirmou que irá buscar outros meios para obter as informações, entre eles, os registros em imagens por emissoras de TV e "as penas da lei".
O vice-presidente do colegiado reforçou que membros da comissão têm recebido ameaças, sem destacar de quais grupos. Conforme afirmou, o País "não enfrenta circunstâncias normais". "Todas as instituições democráticas estão sendo desafiadas", disse destacando o Judiciário, o Legislativo e a imprensa.

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