"Documentos deixam claro que ocorreu grave omissão do governo", diz Randolfe

Durante entrevista coletiva nesta tarde, Randolfe destacou que o Palácio do Planalto deixou de atender a pedidos de informação feitos, entre eles o do senador governista Eduardo Girão (Pode-CE), sobre os eventos com aglomeração dos quais participou o presidente Jair Bolsonaro. Como alternativa, Randolfe afirmou que irá buscar outros meios para obter as informações, entre eles, os registros em imagens por emissoras de TV e "as penas da lei".