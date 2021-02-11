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Covid-19

SP suspende envio de vacinas ao AM e alega problema no controle da fila

O motivo alegado para a suspensão do envio das cerca de 50 mil doses foi a "falta de planejamento e controle" da campanha de vacinação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 fev 2021 às 22:41

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 22:41

Coronavac
O governo de São Paulo suspendeu o envio de 50 mil doses da Coronavac para o Amazonas Crédito: Fernando Madeira
O governo de São Paulo informou que suspendeu o envio de 50 mil doses da Coronavac ao Amazonas prometido pelo governador João Doria (PSDB) em janeiro em razão da crise no sistema de saúde do Estado. O motivo alegado para a suspensão foi a "falta de planejamento e controle" da campanha de vacinação contra a Covid-19. A gestão disse que agora aguarda a apresentação do cronograma estadual de imunização para enviar as doses prometidas.
A posição do governo ocorre após questionamento da Justiça Federal no Amazonas, que cobrou em despacho o governador João Doria sobre as doses previstas. A suspensão não havia sido informada à Fundação de Vigilância Sanitária (FVS) do Amazonas.
As 50 mil doses integrariam um envio extra ao Estado em razão do momento de crise e foram anunciadas por Doria em 17 de janeiro. As remessas regulares do rateio entre todos os Estados, tanto da Coronavac quanto da vacina de Oxford/AstraZeneca, já chegaram ao Amazonas.

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A FVS disse em nota que não tem informação sobre o porquê de as vacinas ainda não terem sido enviadas, mas acredita que "as 50 mil doses que serão destinadas ao Amazonas estão em fase de produção, após a chegada ao Brasil de um avião com 5,4 mil litros de insumos para a produção do imunizante pelo Instituto Butantan".
A juíza da 1ª Vara Federal do Amazonas, Jaiza Fraxe, já havia cobrado a FVS sobre o recebimento das vacinas. No fim de janeiro, a magistrada foi informada que as doses ainda não tinham chegado. A partir daí, uma carta precatória foi enviada a São Paulo, com pedido de esclarecimentos por parte do governador João Doria.
A aplicação da vacina no Amazonas começou marcada pela polêmica de aplicação em pessoas que supostamente não integravam os grupos prioritários. Em ação na Justiça, o Ministério Público chegou a pedir a prisão do prefeito de Manaus e da secretária de Saúde da capital por problemas na organização da aplicação, com suposto favorecimento ilegal. O caso está sob análise da Justiça Federal.

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