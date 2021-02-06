Saúde distribuí 2,9 milhões de doses de Coronavac para imunizar idosos

Caixa da vacina Coronavac Crédito: Carlos Alberto Silva

O Ministério da Saúde começou a distribuição de 2,9 milhões de doses da Coronavac aos estados e ao Distrito Federal neste sábado (6). A intenção nesta fase é imunizar idosos acima de 90 anos e continuar a vacinação em profissionais de saúde.

A pasta pretende concluir a entrega das doses do imunizante contra a Covid-19 na segunda-feira (8). A logística de distribuição da vacina está sendo realizada através de aviões.

O Governo Federal é responsável por fazer o transporte aos estados, que deverão realizar a distribuição aos municípios junto com o Ministério da Defesa.

Na cidade de São Paulo a vacinação para idosos acima de 90 já começou, com início antecipado de segunda (8) para esta sexta-feira (5). No primeiro dia foram imunizadas 12.914 pessoas, o que representa mais de um terço da população dessa faixa etária.

A aplicação das doses para esse grupo estava marcada para começar na segunda (8), mas foi antecipada depois de o município receber uma nova leva de doses.

O total de pessoas que deve receber as vacinas entre os grupos prioritários no país é de 77,2 milhões. Os idosos acima de 90 anos fazem parte da etapa quatro de vacinação.

Até o momento, foram distribuídas doses para idosos em asilos, pessoas com deficiência em instituições, indígenas em terras aldeadas e para trabalhadores de saúde da linha de frente contra a Covid.

O ministério aponta ter mais 354 milhões de doses contratadas para vacinação –das quais 212 milhões seriam da AstraZeneca/Fiocruz, 100 milhões do Butantan/Sinovac e 42,5 milhões do consórcio Covax Facility.

O Ministério da Saúde informou na sexta-feira (5) que está nas "últimas negociações" para adquirir 20 milhões de doses da vacina Covaxin, desenvolvida pela indiana Bharat Biotech. A pasta anunciou ainda que pretende adquirir 10 milhões de doses de vacinas Sputnik V importadas da Rússia por meio do laboratório União Química, que tem uma parceria para oferta do imunizante no Brasil.