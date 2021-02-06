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Imunização

Fiocruz recebe insumo e mostra em vídeo as etapas de produção de vacina

A fundação vai receber na noite deste sábado (6) o primeiro lote do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), princípio ativo necessário para a fabricação da vacina contra Covid-19
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 fev 2021 às 19:09

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 19:09

Servidor da Fiocruz prepara vacina de Oxford/AstraZeneca para a primeira aplicação no Brasil.
Servidor da Fiocruz prepara vacina de Oxford/AstraZeneca para a primeira aplicação no Brasil. Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, vai receber na noite deste sábado (6) o primeiro lote do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), princípio ativo necessário para a fabricação da vacina contra Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca em parceria com a Fiocruz. Esse lote tem 88 litros de IFA, armazenados a -55ºC, suficientes para a produção de 2,8 milhões de doses.
Esse primeiro lote veio da China em voo programado para chegar ao aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador (zona norte do Rio), às 17h50 deste sábado, e será recepcionado na sede da Fiocruz, pelo ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, em evento programado para as 20h. Outros dois lotes de IFA devem chegar da China ainda em fevereiro, em data ainda não definida. Ao todo, a Fiocruz deve receber em fevereiro IFA suficiente para produzir 15 milhões de doses da vacina.
Com a matéria-prima em mãos, será iniciado então o processamento da vacina. A Fiocruz divulgou um vídeo que mostra as etapas de produção da vacina, com a participação da presidente da entidade, Nisia Trindade, e do diretor do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da Fiocruz, Maurício Zuma.
O vídeo está neste link

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