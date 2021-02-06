Fiocruz recebe insumo e mostra em vídeo as etapas de produção de vacina

Esse primeiro lote veio da China em voo programado para chegar ao aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador (zona norte do Rio), às 17h50 deste sábado, e será recepcionado na sede da Fiocruz, pelo ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, em evento programado para as 20h. Outros dois lotes de IFA devem chegar da China ainda em fevereiro, em data ainda não definida. Ao todo, a Fiocruz deve receber em fevereiro IFA suficiente para produzir 15 milhões de doses da vacina.