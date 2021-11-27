Senadora Eliziane Gama será relatora da indicação de André Mendonça ao STF

A senadora já se manifestou a favor da aprovação do nome do ex-ministro. "Ele tem um bom currículo jurídico e aporta qualidade ao Supremo. A sua condição de estar no péssimo governo Bolsonaro não lhe retira a capacidade técnica. Confio que no supremo sua ética e formação prevalecerão no nível mais alto", afirmou a senadora ao UOL em julho, logo após a confirmação da indicação.