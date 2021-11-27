Senadora Eliziane Gama será relatora da indicação de André Mendonça ao STF

Com atuação destacada durante a CPI da Covid, a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) anunciou neste sábado (27) que foi escolhida para a relatoria da indicação de André Mendonça à vaga em aberto no STF (Supremo Tribunal Federal).
Ex-ministro da Justiça e ex-AGU (Advogado-geral da União) do governo Bolsonaro, Mendonça foi indicado ao STF em julho e deverá ser sabatinado nessa semana pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado e ter o nome votado nessa semana pelo plenário da Casa, após mais de quatro meses de espera.
Eliziane, que também é evangélica, já elogiou Mendonça e era parte do grupo no Senado que vinha cobrando Alcolumbre para marcar a sabatina. Líderes religiosos dentro e fora do Congresso lideraram a pressão contra o presidente da CCJ.
A senadora já se manifestou a favor da aprovação do nome do ex-ministro. "Ele tem um bom currículo jurídico e aporta qualidade ao Supremo. A sua condição de estar no péssimo governo Bolsonaro não lhe retira a capacidade técnica. Confio que no supremo sua ética e formação prevalecerão no nível mais alto", afirmou a senadora ao UOL em julho, logo após a confirmação da indicação.