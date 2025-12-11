Senado aprova PL Antifacção com penas mais duras; veja o que muda

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 08:38
O Senado aprovou na noite de quarta-feira (10), o projeto de lei antifacção. Como foram feitas mudanças, o texto retorna para uma nova análise da Câmara. O texto-base foi aprovado por 64 votos unânimes, em uma união entre partidos da base do governo Lula e de oposição.
O texto endurece penas para organizações criminosas, cria novas fontes de financiamento para o combate ao crime e fortalece ações contra a lavagem de dinheiro.
Os senadores rejeitaram um destaque apresentado pelo Partido Liberal (PL) para equiparar algumas ações de facções criminosas a crimes de terrorismo.
A proposta de autoria do governo federal foi aprovada na Câmara dos Deputados sob protestos do Palácio do Planalto, depois do relator naquela Casa, Guilherme Derrite (PP-SP) alterar a redação. Agora petistas apoiaram as mudanças feitas sob a relatoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE).
Na manhã de quarta, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa aprovou o texto.
Bets como fonte de recurso podem enviar até R$ 30 bilhões para o combate ao crime organizado
Criação do Banco Nacional de Organizações Criminosas
