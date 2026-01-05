Home
Seis morrem e 16 ficam feridos após carreta atingir van na BR-116 no PR

A carreta estava carregada com queijo, e a carga ficou espalhada pela pista; a van transportava moradores de Campo Largo que tinham participado de um culto religioso em SP

FRANCISCO LIMA NETO

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 13:34

Carga de queijo espalhada no canteiro central da rodovia após o acidente
Carga de queijo espalhada no canteiro central da rodovia após o acidente Crédito: Divulgação/PRF

Um acidente entre uma carreta e uma van na madrugada desta segunda-feira (5) causou a morte de seis pessoas e deixou várias outras feridas na BR-116, a rodovia Régis Bittencourt, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal). Ao menos 16 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região, de acordo com a concessionária Arteris. O fluxo segue pela faixa da direita nos dois sentidos, com bloqueio nas faixas da esquerda. O congestionamento é de 3 km no sentido sul. Equipes da concessionária, Corpo de Bombeiros e PRF atuam na ocorrência.

O acidente ocorreu no km 4,5 da rodovia, quase na divisa com o estado de São Paulo, por volta de 3h45. A carreta estava carregada com queijo, e a carga ficou espalhada pela pista. A van, segundo a PRF, transportava moradores de Campo Largo que tinham participado de um culto na região do Brás, em São Paulo.

Segundo a RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, o motorista do caminhão relatou que seguia sentido São Paulo quando foi abordado por criminosos que chegaram em outro caminhão. Depois de tomarem a carreta, os assaltantes fizeram retorno sentido Curitiba. Porém, o sistema bloqueou o caminhão automaticamente em uma subida. Ainda segundo o relato do motorista, os criminosos ficaram nervosos, o mandaram descer do veículo e soltaram o freio de mão. Com isso, a carreta desceu de ré e atingiu a van, onde estavam todas as vítimas.

A PRF afirmou que a ocorrência ainda está em andamento e que vai emitir nota com as informações completas ainda nesta segunda.

