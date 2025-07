Em vídeo

'Se sair, volto a matar', diz canibal que hoje é pastor em presídio de PE

Um vídeo gravado em um presídio viralizou ao mostrar o líder dos "Canibais de Garanhuns" pregando como pastor evangélico

Publicado em 28 de julho de 2025 às 16:30

O vídeo foi feito em um presídio em Pernambuco Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Jorge Beltrão, líder do trio condenado por matar mulheres e usar carne humana em empadas em Garanhuns, Pernambuco, hoje prega em unidades prisionais e afirma que não quer liberdade por temer recaída e assassinato. Um vídeo gravado em um presídio viralizou ao mostrar o líder dos "Canibais de Garanhuns" pregando como pastor evangélico. A gravação foi feita há cerca de um ano na Penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá (PE), e mostra Jorge Beltrão Negromonte, condenado por assassinatos e uso de carne humana em alimentos vendidos à população.>

A defesa afirma que Jorge está convertido e atua como pastor no presídio. Segundo o advogado Giovanni Martinovich, a gravação é antiga. Ele diz que seu cliente prega há mais de dois anos no sistema prisional, dedica-se exclusivamente à vida religiosa e conta com apoio de internos do setor evangélico. "Hoje ele realmente está convertido. Ele quer viver preso como pastor", disse ao UOL.>

Diagnosticado com esquizofrenia e cego, Jorge afirma que não quer sair da prisão. "Se sair, volto a matar", declarou o ex-integrante do trio canibal a seu advogado e ao corpo de jurados durante o julgamento. O defensor afirma que o cliente teme tanto uma recaída quanto ser assassinado fora do presídio. "Ele disse que, se sair, volta a escutar aquelas vozes e tudo acontece de novo", relatou.>

A defesa afirma que Jorge poderia hoje cumprir pena fora do presídio, mas ele próprio recusou. "Tenho condições jurídicas de colocá-lo na rua, em prisão domiciliar", afirmou Martinovich. "Mas ele me disse que, se descobrirem que é o canibal, será assassinado. E preferiu permanecer onde está".>

O vídeo

Negromonte é apresentado como "pastor da penitenciária" no vídeo que viralizou. Na cena, ele aparece ao lado do diácono Rodrigo Gracino e de um missionário chamado Peterson, que falam rapidamente sobre o trabalho do preso, que está de camisa e gravata e traz um violão às costas.>

O preso relata sua conversão e cita versículos durante a gravação. O diácono afirma que o pastor é "uma bênção" e lembra que ele "era conhecido como um dos canibais de Garanhuns". Ao microfone improvisado, o preso conta que um missionário o abordou em 2012 e o convidou a seguir a fé. Em seguida, cita um versículo bíblico: "Quem está em Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo", trecho de 2 Coríntios 5:17.>

O diácono encerra o vídeo citando que nada é impossível para Deus, em referência a Lucas 1:37. A frase é usada para reforçar a ideia de que, apesar do passado marcado por crimes brutais, a conversão de Jorge seria uma prova do poder transformador da fé evangélica.>

O advogado diz que a conversão de Jorge é verdadeira e tem sido alvo de críticas. "Já mandaram umas 30, 40 vezes esse vídeo. As pessoas não acreditam. Acham que é deboche. Mas não é encenação", afirmou Maierovich. "Lá dentro, você tem dois caminhos: o bem e o mal. Ele escolheu o bem", declarou.>

Maierovich não pretende pedir revisão de pena nem progressão de regime. Ele diz que Jorge insistiria para permanecer em regime fechado mesmo quando tiver direito à regressão. "Não há hospital psiquiátrico prisional ativo em Pernambuco. E na rua, ele não tem condição", completou.>

Para o advogado, a conversão de Jorge não é um caso isolado, mas reflexo da realidade do sistema prisional. "A ressocialização em presídio, no Brasil, não ressocializa. Quem está preso procura uma válvula de escape. E a única opção é seguir o contexto religioso", disse. Segundo ele, a presença católica nas unidades é mínima, e as igrejas evangélicas assumiram esse papel. "Elas recuperam realmente muita gente".>

Relembre o caso

O trio acusado de canibalismo foi denunciado pela Justiça em abril de 2012. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, Isabel Cristina Pires da Silveira e Bruna Cristina Oliveira da Silva respondiam por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, após o assassinato de uma jovem de 17 anos, Jéssica Camila da Silva Pereira. Partes do corpo da vítima foram encontradas enterradas no quintal da casa, e a carne teria sido usada na produção de empadas consumidas por eles e vendidas na cidade.>

O caso ganhou notoriedade com a suspeita de motivações ritualísticas e práticas de sacrifício. Ficou conhecido nacionalmente como o dos "Canibais de Garanhuns" e envolvia a possível atuação do trio em uma seita. Em entrevistas e depoimentos, os acusados falavam em purificação e mencionavam rituais ligados ao consumo de carne humana.>

O trio foi condenado em dois júris populares e teve as penas ampliadas pela Justiça. Em 2014, Jorge, Isabel e Bruna foram julgados pela morte de Jéssica Camila e sentenciados a mais de 20 anos de prisão. Em 2018, voltaram ao banco dos réus pelos assassinatos de Gisele Helena da Silva, 31, e Alexandra Falcão da Silva, 20. As penas foram somadas e, em 2019, a Justiça aumentou as condenações do grupo. O Tribunal de Justiça de Pernambuco elevou a pena de Jorge Beltrão para 71 anos e 10 meses de prisão. Isabel e Bruna também tiveram as penas ampliadas, chegando a 68 anos e 68 anos e 2 meses, respectivamente.>

