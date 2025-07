Força da natureza

Vendaval causa destelhamentos, quedas de árvores e interrupção de balsa em SP

As travessias de balsas Guarujá-Santos e Vicente de Carvalho-Santos também precisaram ser interrompidas durante as primeiras horas da manhã, mas já voltaram a operar

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja de perigo para a ventania no litoral paulista. No período, poderá ocorrer "intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas sobre construções na orla".>

Interrupção

Os estragos já podem ser vistos no litoral paulista. Devido aos fortes ventos, a travessia Guarujá-Bertioga foi interrompida por volta das 5h50 e permanece suspensa, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.>

As travessias de balsas Guarujá-Santos e Vicente de Carvalho-Santos também precisaram ser interrompidas durante as primeiras horas da manhã, mas já voltaram a operar.>

Em Caraguatatuba, segundo a prefeitura, os fortes ventos da madrugada causaram destelhamento da escola municipal Professor João Baptista Gardelin, no bairro Poiares. Também houve quedas de árvores, destelhamentos, rompimento de fiações elétricas e danos em imóveis por toda a extensão do município.>

Em Iguape, o vento chegou a 93 quilômetros por hora e duas quedas de árvores foram registradas na estrada do Icapara, no Morro do Pinheiro. Na avenida Jânio Quadros, bairro Santa Maria, 34 tendas foram danificadas em decorrência do vento.>