Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Rodrigo Maia chama reformas do governo de 'fantasmas'
Mais críticas

Rodrigo Maia chama reformas do governo de 'fantasmas'

Presidente da Câmara também diz que ações do governo em meio á pandemia de coronavírus estão sempre a reboque de outros países ou de pressões da sociedade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 15:48

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 15:48

Um dia depois de ter dito que a relação do Congresso com o governo de Jair Bolsonaro só não caminhou para um afastamento definitivo por causa da crise do coronavírus, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), classificou as reformas propostas pelo governo como "fantasmas".
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
O presidente da Câmara dos deputados, Rodrigo Maia, criticou a lentidão do presidente Jair Bolsonaro em adotar medidas emergenciais para enfrentar a pandemia Crédito: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados
Na videoconferência realizada nesta quinta-feira (2) com o Santander, Maia afirmou que é preciso aproveitar esse momento para reorganizar a relação do Congresso com o Palácio do Planalto.
"O governo fala de reformas, mas trabalhar com reforma (administrativa) fantasma é difícil", disse o presidente da Câmara na videoconferência. Maia afirmou que o "forte apoio" à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Orçamento de Guerra mostra que o Parlamento é "reformista".

Veja Também

Maia: Bolsonaro provou que fala de Guedes sobre R$ 600 não era verdade

Ao pregar uma discussão envolvendo os três Poderes para enfrentar o coronavírus, o deputado criticou a lentidão do presidente Jair Bolsonaro em adotar medidas emergenciais para enfrentar a pandemia. "O governo demorou e não fez de forma sistêmica um pacote organizado contra a crise", destacou ele.

UM PASSO ATRÁS

Na avaliação de Maia, Bolsonaro está um passo atrás na condução da crise. "Ficamos sempre a reboque de decisões de outros países ou a pressões da sociedade e do Parlamento", argumentou.
Questionado sobre a situação dos Estados e municípios, Maia disse que é preciso separar a parte política e focar nas soluções. "Seria bom que o governo encontrasse um caminho (para o socorro aos Estados)", afirmou o presidente da Câmara. "Com o Plano Mansueto e recursos à saúde, podemos dar tranquilidade a governadores e prefeitos", emendou ele, numa referência à proposta de equilíbrio fiscal preparada pelo secretário do Tesouro, Mansueto Almeida.

Veja Também

Prefeitura faz ação em cemitério na Bahia: 'Não queremos você aqui'

Janaina diz a Bolsonaro que militares vão derrubá-lo se seguir fazendo graça

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festival em Colatina terá concurso de apresentação artística; veja como participar
Concurso de viola em Colatina terá prêmio de até R$ 7 mil; veja como participar
Imagem de destaque
As vídeos virais de IA da guerra do Irã no estilo lego – divertimento ou propaganda?
Dois homens foram presos em um hotel de Aimorés, em Minas Gerais, com dez celulares furtados
Celulares furtados durante festa no ES são recuperados em Minas Gerais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados