Janaina diz a Bolsonaro que militares vão derrubá-lo se seguir fazendo graça

Em resposta a uma postagem do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas redes sociais, a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) escreveu que os militares vão tirá-lo do cargo caso ele continue "fazendo graça" enquanto o povo sofre.

Deputada estadual Janaina Paschoal e o presidente Jair Bolsonaro em postagens no Twitter Crédito: Reprodução/Twitter

O presidente tem entrado em atrito com os governadores e com seu próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, por relativizar a importância das quarentenas como estratégia de saúde pública.

"Se o senhor não parar com essas postagens, os militares vão para a rua para retirar o senhor, com base no artigo 142 da Constituição Federal. Meu povo sofrendo e o senhor fazendo graça. Pelo amor de Deus, amadureça!", escreveu a deputada.

O artigo 142 diz que "as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem."

"Esse senhor tem que sair da Presidência da República. Deixa o [vice-presidente Hamilton] Mourão que entende de defesa. Nosso país está entrando em uma guerra contra um inimigo invisível. Deixa o Mourão, que é treinado para defesa, conduzir a nação", defendeu Janaina na ocasião.