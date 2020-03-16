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"Deixa o Mourão"

Janaina Paschoal defende afastamento de Bolsonaro da Presidência

'Esse senhor tem que sair da Presidência da República, deixa o Mourão, que entende de defesa, conduzir a nação', pediu Janaina nesta segunda (16)

Publicado em 16 de Março de 2020 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 16:22
Janaína Paschoal Crédito: Fotos Públicas/Geraldo Magela
A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve sair do cargo após ter contrariado seu próprio ministro da Saúde e, em meio à pandemia de coronavírus, ter tocado em apoiadores durante manifestação a seu favor no domingo (15), em Brasília.
"Esse senhor tem que sair da Presidência da República, deixa o Mourão, que entende de defesa, conduzir a nação", pediu Janaina nesta segunda (16), em discurso na Assembleia.
"Como um homem que está possivelmente infectado vai para o meio da multidão? [...] Ele tá brincando? Ele acha que pode tudo? As autoridades têm que se unir e pedir pra ele se afastar. Não temos tempo para um processo de impeachment"
Janaina Paschoal - Deputada estadual (PSL-SP)
Pela primeira vez, Janaina afirmou que se arrependeu do seu voto.
A deputada também dirigiu críticas a João Doria (PSDB) por, na avaliação dela, não ter tomado medidas suficientes contra o coronavírus.

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