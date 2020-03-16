Janaina Paschoal defende afastamento de Bolsonaro da Presidência

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) afirmou que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deve sair do cargo após ter contrariado seu próprio ministro da Saúde e, em meio à pandemia de coronavírus, ter tocado em apoiadores durante manifestação a seu favor no domingo (15), em Brasília.
"Esse senhor tem que sair da Presidência da República, deixa o Mourão, que entende de defesa, conduzir a nação", pediu Janaina nesta segunda (16), em discurso na Assembleia.
"Como um homem que está possivelmente infectado vai para o meio da multidão? [...] Ele tá brincando? Ele acha que pode tudo? As autoridades têm que se unir e pedir pra ele se afastar. Não temos tempo para um processo de impeachment"
Pela primeira vez, Janaina afirmou que se arrependeu do seu voto.
A deputada também dirigiu críticas a João Doria (PSDB) por, na avaliação dela, não ter tomado medidas suficientes contra o coronavírus.