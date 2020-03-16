Edir Macedo apaga vídeo alegando que coronavírus é estratégia de Satanás

Após publicar vídeo afirmando que o novo coronavírus não passa de uma estratégia de Satanás e da mídia para induzir as pessoas ao pânico, o bispo Edir Macedo excluiu o conteúdo de suas redes sociais.

Conforme revelado pelo jornal Folha de S.Paulo, o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus havia endossado Schmidt, que desacreditou os alertas sobre a gravidade da disseminação do vírus.

"Meu amigo e minha amiga, não se preocupe com o coronavírus. Porque essa é a tática, ou mais uma tática, de Satanás. Satanás trabalha com o medo, o pavor. Trabalha com a dúvida. E quando as pessoas ficam apavoradas, com medo, em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis. Qualquer ventinho que tiver é uma pneumonia para elas", disse Macedo no vídeo.