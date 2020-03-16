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Polêmica

Edir Macedo apaga vídeo alegando que coronavírus é estratégia de Satanás

Decisão já havia sido tomada quando conteúdo começou a ser distribuído em grupos de WhatsApp

Publicado em 16 de Março de 2020 às 15:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 15:36
Bispo Edir Macedo Crédito: Danilo Verpa-08.07.2017/Folhapress
Após publicar vídeo afirmando que o novo coronavírus não passa de uma estratégia de Satanás e da mídia para induzir as pessoas ao pânico, o bispo Edir Macedo excluiu o conteúdo de suas redes sociais.
Segundo nota enviada à reportagem nesta segunda-feira (16), a decisão se deu "assim que se constatou que o especialista da Unifesp [o patologista Ben Schmidt] havia excluído o depoimento que publicara no Youtube". A decisão já havia sido tomada quando o vídeo começou a ser distribuído em grupos de WhatsApp.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa em tempo real 
Conforme revelado pelo jornal Folha de S.Paulo, o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus havia endossado Schmidt, que desacreditou os alertas sobre a gravidade da disseminação do vírus.
"Meu amigo e minha amiga, não se preocupe com o coronavírus. Porque essa é a tática, ou mais uma tática, de Satanás. Satanás trabalha com o medo, o pavor. Trabalha com a dúvida. E quando as pessoas ficam apavoradas, com medo, em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis. Qualquer ventinho que tiver é uma pneumonia para elas", disse Macedo no vídeo.

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