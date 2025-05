Dieta ruim

Refrigerante foi principal causa para formação de 35 pedras em bexiga de idoso

A principal causa para a formação dessa quantidade de cálculos está relacionada ao alto consumo de refrigerantes, que chegava a superar os dois litros por dia

Publicado em 13 de maio de 2025 às 09:10

Os cálculos (pedras) na bexiga tem origem no alto consumo de refrigerantes Crédito: Divulgação/Folhapress

Um homem de 60 anos teve 35 cálculos (pedras) retirados de sua bexiga em um procedimento cirúrgico no dia 28 de abril, no hospital de Capinópolis, no Triângulo Mineiro. De acordo com o médico responsável pela cirurgia, o urologista Thales Andrade, a principal causa para a formação dessa quantidade de cálculos está relacionada ao alto consumo de refrigerantes, que chegava a superar os dois litros por dia.>

"O refrigerante é muito rico em açúcar, sódio e ácido fosfórico. São os três componentes que quando estão em alto nível no nosso organismo aumentam muito a produção de cálculos", afirma o médico. O profissional disse que o paciente, oriundo do SUS (Sistema Único de Saúde), se queixava de uma dor e peso na parte de baixo da barriga, região conhecida como baixo-ventre. O homem relatou, inclusive, que ele próprio havia retirado alguns cálculos menores que estavam no canal da urina com o uso de um clipe que era introduzido pela uretra.>

Os exames apontaram que o paciente apresentava uma próstata aumentada, o que também é um complicador para a formação de cálculo. Durante a análise, foi constatado que uma das pedras tinha 1,8 centímetro, por isso foi recomendada a cirurgia por endurologia, pelo canal do pênis. O médico afirmou, porém, que só teve conhecimento da grande quantidade de cálculos na hora da cirurgia.>

"No início do procedimento, a gente identificou que ele tinha um estreitamento do canal da uretra que dificultava a passagem da urina e aumentava o sedimento urinário. Quando eu entrei na bexiga dele parecia que estava em uma caverna, pela quantidade de cálculos", diz Andrade. Ele afirmou que a formação dos cálculos leva tempo, portanto, o homem deve sofrer com o problema há anos.>

A recomendação do médico para evitar o acúmulo de cálculos na bexiga é o aumento da ingestão de água e realização de check-ups uma vez por ano com consultas ao urologista, além de exames de imagem e de sangue para avaliação.>

