Dino vota no STF para responsabilizar big techs por publicação de terceiros

O ministro segue em parte Luiz Fux, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso para definir que as plataformas têm um dever de cuidado sobre as publicações feitas por seus usuários

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal) , votou nesta quarta-feira (11) para que as big techs possam ser responsabilizadas pela publicação criminosa de usuários de suas plataformas.>

É o quarto voto favorável à ampliação das responsabilidades das redes sociais dado no Supremo. O tribunal julga a constitucionalidade de trechos do Marco Civil da Internet.>

Dino segue em parte os ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso para definir que as plataformas têm um dever de cuidado sobre as publicações feitas por seus usuários.>

"Eu só consigo imaginar que devemos, como tribunal, avançar na direção da liberdade com responsabilidade e da liberdade regulada, que é a única e verdadeira liberdade", disse Dino. >

"Eu nunca vi alguém pretender abrir uma companhia aérea sem regulação em nome do direito de ir e vir. É tão desbaratado quanto, na minha ótica", completou.>

Liberdade de expressão

O julgamento no STF tem gerado debate sobre a regulação das plataformas digitais afetar a liberdade de expressão.>

Dino disse que estabelecer regras para as big techs não significa restringir os direitos dos cidadãos. "A responsabilidade evita a barbárie, evita tiranias", afirmou. "A ideia de que regulação mata liberdade é absolutamente falsa e não vi ninguém neste tribunal a defendê-la.">

O ministro sugere que as plataformas só não são obrigadas a deletar publicações com "alegações de ofensas e crimes contra a honra". Nestes casos, caberá ao Judiciário avaliar caso a caso se o autor da publicação cometeu crime -tese defendida anteriormente pelo ministro Barroso.>

Dino defende ainda que o Supremo reconheça como atos próprios das big techs as "postagens de perfis com anonimização do usuário que gere obstáculos à responsabilização" e ilicitude veiculadas em anúncios pagos e publicações patrocinadas.>