Violência doméstica

Quatro mulheres são mortas por dia no país, mostra Mapa da Segurança Pública

Desde 2020, verifica-se um crescimento gradual no número absoluto de feminicídios no Brasil; no ano passado, 1.459 mulheres foram assassinadas

Publicado em 11 de junho de 2025 às 14:05

A violência doméstica contra mulheres cresceu em 2024. O número consta no Mapa da Segurança Pública divulgado nesta quarta-feira (11) pelo governo federal. Foram 648 tentativas de homicídio no período, um salto de 16,10% ante 2023. Índices de feminicídio e lesão corporal seguida de morte também registraram altas.>

O relatório mostra que o feminicídio permaneceu relativamente estável em 2024, com alta de 0,69% em comparação ao ano anterior. Foi de 1.449 para 1.459 casos, o equivalente a quatro vítimas por dia. Desde 2020, verifica-se um crescimento gradual no número absoluto de feminicídios no país.>

O município com mais vítimas foi o Rio de Janeiro, com 51 casos registrados. Foi seguido por: São Paulo (51), Manaus (16), Teresina (12) e Campo Grande (11).>

A quantidade de estupros obedeceu a mesma tendência e oscilou 1,11% para cima, com 83.114 casos, ante 82.204 no período anterior. Foram 227 vítimas por dia, sendo 86% do sexo feminino.>

O Sudeste apresentou uma maior concentração de estupros em números absolutos, com 29.007 registros em 2024. Na análise de proporção em relação à quantidade de habitantes, o destaque foi a região Norte, que liderou com a maior taxa do país, de 62,44%, seguida pelo Centro-Oeste, com 57,73%.>

Já os casos de homicídio doloso com vítimas do sexo feminino caíram 8,78%, para 2.422. Por outro lado, as tentativas de homicídio saltaram 16,10% e as lesões corporais seguidas de morte, 13,73%.>

Assassinatos

O número de homicídios dolosos, independentemente do sexo, caiu 6,33% em 2024, para 35.365, o equivalente a 97 vítimas por dia. O Rio de Janeiro foi a cidade com o maior número de vítimas no ano: foram 1.053. Foi seguida por Salvador (864), Fortaleza (864), Manaus (801) e Recife (583).>

No recorte por região, o Nordeste lidera, com 16.022 vítimas. Na sequência vêm Sudeste (9.274), Norte (4.249), Sul (3.451) e Centro-Oeste (2.369).>

Registros de tentativas de homicídio, por outro lado, subiram 7,47%, para 40.874, que equivale a 112 casos diários. As lesões corporais seguidas de morte também tiveram alta: de 593 vítimas em 2023 para 729 em 2024, um aumento de 22,93%.>

Já os latrocínios (roubos seguidos de morte) caíram. Foram 972 vítimas em 2023 e 956 vítimas em 2024. A redução de 1,65% equivale a três vítimas por dia.>

Violência policial

As mortes por intervenção de agente de estado caíram 4,02% no período, de 6.391 em 2023 para 6.134 em 2024, ou 17 vítimas por dia. O Estado com mais casos registrados foi a Bahia, com 1.557. São Paulo (813), Rio de Janeiro (699), Pará (597) e Goiás (381) aparecem na sequência.>

Ao considerar a taxa por 100 mil habitantes, a situação mais crítica foi no Amapá, com 17,06%. Depois vêm Bahia (10,48%), Pará (6,89%), Sergipe (6,33%) e Mato Grosso (5,58%).>

As mortes violentas de profissionais de segurança pública também subiram: alta foi de 6,77% em 2024. Foram 205 vítimas no período, sendo a maioria policial militar: 70,24%.>

O pior quadro foi registrado no Rio de Janeiro, com 70 mortes. Em seguida aparecem São Paulo (32), Pará (25), Ceará (17) e Bahia (11).>

Outro dado que chama atenção é o número de suicídios de agentes do estado, que atingiu 148 casos no ano passado, o maior número da série histórica iniciada em 2020. O valor representa um crescimento de 9,63% em relação a 2023, quando foram contabilizados 135 casos. Na população em geral foram 16.218 suicídios no período, alta de 1,44% ante o ano anterior.>

Trânsito

As mortes no trânsito ou em decorrência dele subiram expressivamente em 2024: 8,94%, para 26.138, fazendo 71 vítimas por dia. Os piores índices foram observador no Rio (706), em São Paulo (657), Recife (179), Fortaleza (176) e Manaus (174).>

Já os furtos de veículos caíram 2,64%, segundo os dados. Foram de 220.950 em 2023 para 215.121 em 2024, totalizando 588 ocorrências diárias. Redução se deu mesmo diante de um aumento de 3,98% na frota.>

Os roubos seguiram a mesma curva e desceram 6,10%, com 127.165 ocorrências. O estado de São Paulo foi o mais afetado, com 31.696 registros, seguido do Rio de Janeiro (30.934), Pernambuco (11.662), Bahia (11.072) e Ceará (6.587).>

Tráfico de drogas

O tráfico de drogas também se manteve estável de um ano para o outro, com pequena alta de 0,61%, para 182.951 ocorrências por dia. Em números absolutos, a pior situação foi em São Paulo (37.753), Minas Gerais (23.785), Rio de Janeiro (21.017), Rio Grande do Sul (16.573) e Paraná (13.343).>

Denúncia

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.>

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.>

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e pelo Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.>

