Quatro pessoas morrem e uma está desaparecida no interior de SP

Cratera se abriu na altura do km 309 da rodovia Dona Leonor Mendes e Barros, na região de Marília (435 km de SP) Crédito: Divulgação/Bombeiros

Quatro pessoas morreram e uma permanece desaparecida em consequência do temporal que, além da capital, também atingiu cidades do interior do estado de São Paulo na segunda-feira (10). As mortes ocorreram em Marília (435 km de SP) e Botucatu (238 km de SP).

Em Marília, um homem que não teve a identidade divulgada morreu após o carro que ocupava cair em uma cratera, que se abriu na altura do km 309 da rodovia Dona Leonor Mendes e Barros.

Segundo os bombeiros, "um imenso buraco" se abriu na pista e engoliu um caminhão que transportava refrigerantes e um carro da concessionária administradora da rodovia.

Segundo o governo do estado, o caminhão não teria respeitado a sinalização de parada e acabou perto de um ponto onde a pista estava cedendo. Minutos depois, houve um desmoronamento, formando uma cratera que engoliu o caminhão e o carro. O motorista do caminhão saiu ileso, pois havia desembarcado do veículo antes da cratera se formar na pista. O motorista do carro, no entanto, não resistiu.

Em Botucatu, um homem e duas mulheres morreram também por conta da chuva que caiu na cidade. O homem que morreu teve o corpo encontrado ainda na segunda. Já os corpos das duas mulheres foram localizados nesta terça-feira (11). Elas ocupavam um carro que foi levado pela enxurrada na estrada do Capivara, que liga a cidade ao distrito de Vitoriana.

Inicialmente, a Prefeitura de Botucatu havia afirmado que havia um casal no carro, mas nesta terça foi confirmada a terceira pessoa que estava no veículo. O homem que estava no carro permanecia desaparecido até a publicação desta reportagem, de acordo com a Prefeitura de Botucatu, gestão Mário Pardini (PSDB), que decretou estado de emergência e calamidade pública na cidade.

A forte chuva também mudou a rotina da capital paulista e região metropolitana nesta segunda. Segundo os bombeiros, durante 24 horas, foram feitas 10.371 ligações para o telefone 193. Deste total, foram geradas 2.345 ocorrências.

Ainda segundo a corporação, foram registrados 1.043 pontos de enchentes, 193 alagamentos e 219 quedas de árvores.