PT diz condenar veementemente ataque à Venezuela e fala em sequestro de Maduro

Na nota, o partido do presidente Lula afirma que "diante dos fatos divulgados, o ato se caracteriza como um sequestro do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama"

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 15:49

BRASÍLIA - O PT divulgou neste sábado (3) uma nota em que afirma condenar "veementemente" o que chamou de agressão militar a investida dos EUA na Venezuela.

Na nota, o partido do presidente Lula afirma que "diante dos fatos divulgados, o ato se caracteriza como um sequestro do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama".

Neste sábado (3), o presidente Donald Trump afirmou que forças americanas capturaram Maduro e a esposa e os retiraram da Venezuela. O ditador venezuelano, ainda segundo Trump, será julgado em Nova York por crimes relacionados ao narcotráfico.

Reproduzida pelo presidente da sigla, Edinho Silva, a nota do PT trata Maduro como presidente, embora sua reeleição tenha sido contestada e não reconhecida nem mesmo pelo governo Lula.

Em sua manifestação, publicada nas redes sociais, Lula não mencionou nominalmente Maduro e alertou apenas para a interferência militar no continente.

Navio militar dos Estados Unidos Crédito: Martin Bernetti/AFP

"O Partido dos Trabalhadores (PT) condena veementemente a agressão militar dos Estados Unidos da América contra a República Bolivariana da Venezuela e seu povo. Diante dos fatos divulgados, o ato se caracteriza como um sequestro do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama. Em nota anterior, o PT já havia manifestado profunda preocupação com a escalada do conflito, o qual tem motivações políticas e econômicas, e alertado para os graves riscos à estabilidade regional", diz a nota do PT.

O PT define o ataque americano como a mais grave agressão internacional registrada na América do Sul no século 21 e que o conflito representa uma séria preocupação especialmente para o Brasil, cuja extensão de fronteira com a Venezuela é de cerca de 2 mil quilômetros.

"A América Latina deve permanecer como uma zona de paz. A política externa brasileira historicamente sustenta a solução pacífica das controvérsias, a não intervenção e o respeito à soberania como fundamentos da convivência internacional", afirma a nota.

O PSB afirmou condenar as violações de direitos humanos cometidas pelo regime Maduro e repudiar " qualquer ação militar estrangeira contra a Venezuela, desrespeitando completamente o direito internacional".

Em nota, o PSDB também repudiou o que chamou de "invasão norte-americana à Venezuela" e defendeu a autodeterminação dos povos. Ao mesmo tempo, disse não apoiar o regime autoritário de Maduro.

"É preciso também registrar que a deterioração política, econômica e social da Venezuela foi ignorada por anos pelos governos brasileiros do PT. Em nome de alinhamentos ideológicos, essas gestões fecharam os olhos para os abusos do regime e abandonaram o compromisso com a democracia na região", diz o partido.

