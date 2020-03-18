Promotoria de SP cobra decreto para fechar de igrejas e bares

O Ministério Público de São Paulo emitiu recomendação administrativa para o governo estadual e a Prefeitura de São Paulo com recomendações para decretos com fechamento igrejas, bares e centros comerciais, prevendo sanções para descumprimento.
O ofício é assinado pelos promotores Arthur Pinto Filho e Dora Martin Strilicherk.
Nesta quarta-feira (18), o governador João Doria (PSDB) recomendou o fechamento de shoppings. No documento, os promotores afirmam que "meras recomendações não são suficientes para impedir o isolamento social".
O documento também pede uma série de outras informações e providências.