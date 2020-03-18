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Covid-19

Decreto do DF determina fechamento de shopping, feiras e clubes

A medida compõe o conjunto de ações do governo para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus

Publicado em 18 de Março de 2020 às 17:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 17:44
Atual governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha Crédito: Reprodução | Redes sociais
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, editou novo decreto nesta quarta-feira (18) para estender a determinação de suspensão do atendimento ao público em shoppings centers, feiras populares e clubes recreativos. A medida compõe o conjunto de ações do governo para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.
O novo decreto, publicado em edição extra do Diário Oficial do DF, inclui novas restrições a ato anterior, editado no último sábado, que suspendeu as aulas por mais 15 dias em escolas públicas e privadas.
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O Decreto de hoje determina também o fechamento do zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins; boates e casas noturnas. A determinação é válida até o dia 30 de março.
Mais cedo, o governador de São Paulo, João Doria, já havia anunciado o fechamento de todos os shopping centers da Região Metropolitana de São Paulo. A medida em SP deve começar a ser aplicada entre amanhã, 19, e segunda-feira, 23, e valerá até o dia 30 de abril.

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