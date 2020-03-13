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Pandemia

Primeiro paciente de coronavírus em São Paulo está curado, diz governo

Trata-se de um empresário de 61 anos que esteve na Itália e que retornou ao Brasil no fim de fevereiro

Publicado em 13 de Março de 2020 às 19:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 19:55
Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus Crédito: Freepik
O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, o infectologista David Uip, afirmou que o primeiro paciente brasileiro a contrair a doença está curado.
Trata-se de um empresário de 61 anos que esteve na Itália e que retornou ao Brasil no fim de fevereiro.
Segundo Uip, o indivíduo passou por tratamento no hospital Albert Einstein, em São Paulo.
Não foi divulgado o estado de saúde dos familiares do paciente. Logo que ele retornou da Itália, se reuniu com os parentes na sua casa. Alguns deles, inclusive, chegaram a ser contaminados.

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