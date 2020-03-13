Primeiro paciente de coronavírus em São Paulo está curado, diz governo

Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus Crédito: Freepik

O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, o infectologista David Uip, afirmou que o primeiro paciente brasileiro a contrair a doença está curado.

Trata-se de um empresário de 61 anos que esteve na Itália e que retornou ao Brasil no fim de fevereiro.

Segundo Uip, o indivíduo passou por tratamento no hospital Albert Einstein, em São Paulo.