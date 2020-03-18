Prefeitura de SP suspende gratuidade de estudantes no transporte

A Secretaria Municipal dos Transportes e a SPTrans anunciaram, nesta quarta-feira (18), que as cotas de gratuidade e meia tarifa para estudantes estarão suspensas a partir da próxima segunda-feira (23).
Segundo a gestão Bruno Covas (PSDB), a medida faz parte das ações necessárias para evitar a contaminação pelo coronavírus.
A administração municipal afirma que a cota de gratuidade de abril não será gerada e que a venda da meia tarifa para os estudantes está suspensa por tempo indeterminado, a partir do decreto que estabeleceu a interrupção gradual das aulas da rede pública.