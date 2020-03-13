Prefeitura de SP determina cancelamento de todos eventos com aglomerações

A Prefeitura de São Paulo decidiu determinar o cancelamento por tempo indeterminado de todos os eventos com grandes aglomerações de pessoas no município.
A medida foi adotada pelo prefeito em exercício Eduardo Tuma (PSDB) após deliberação com Bruno Covas, que está licenciado do cargo até domingo (15).
A determinação abrange eventos culturais, governamentais, esportivos, políticos, comerciais ou religiosos e será oficializada por meio de publicação no Diário Oficial do município.
Em reunião na tarde desta sexta-feira (13) com Tuma, os secretários saíram com a missão de listarem os acontecimentos relacionados às suas pastas que possam implicar na reunião de grande número de pessoas.