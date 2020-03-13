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Covid-19

Prefeitura de SP determina cancelamento de todos eventos com aglomerações

A medida foi adotada pelo prefeito em exercício Eduardo Tuma (PSDB) após deliberação com Bruno Covas, que está licenciado do cargo até domingo (15)

Publicado em 13 de Março de 2020 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 17:41
Eduardo Tuma (PSDB) Crédito: Reprodução/Facebook
A Prefeitura de São Paulo decidiu determinar o cancelamento por tempo indeterminado de todos os eventos com grandes aglomerações de pessoas no município.
A medida foi adotada pelo prefeito em exercício Eduardo Tuma (PSDB) após deliberação com Bruno Covas, que está licenciado do cargo até domingo (15).
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A determinação abrange eventos culturais, governamentais, esportivos, políticos, comerciais ou religiosos e será oficializada por meio de publicação no Diário Oficial do município.
Em reunião na tarde desta sexta-feira (13) com Tuma, os secretários saíram com a missão de listarem os acontecimentos relacionados às suas pastas que possam implicar na reunião de grande número de pessoas.

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