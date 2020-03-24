Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Prefeitura de SP avalia internar pacientes de coronavírus em hotéis
Covid-19

Prefeitura de SP avalia internar pacientes de coronavírus em hotéis

A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo visitou hotéis da cidade no fim de semana para avaliar a possibilidade de internar pacientes com o novo coronavírus em quartos do complexo hoteleiro da cidade

Publicado em 24 de Março de 2020 às 18:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 18:16
Pelo concurso, os médicos vão ganhar R$ 4 mil por 20 horas semanais e R$ 8 mil por 40 horas semanais.
A Secretaria Municipal de Saúde avalia a possibilidade de internar pacientes com o novo coronavírus em quartos do complexo hoteleiro da cidade Crédito: Sinop
Mesmo com a expectativa de construção de mais 2.000 leitos de internação de baixa e média complexidades no Estádio do Pacaembu e no Complexo do Anhembi, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo visitou hotéis da cidade no fim de semana para avaliar a possibilidade de internar pacientes com o novo coronavírus em quartos do complexo hoteleiro da cidade.
A ideia veio a partir de sugestão de uma rede de hotéis, que depois se ampliou para outras redes. O principal entrave, segundo as primeiras avaliações, é a presença de carpetes nesses locais, tipo de piso que não pode ser limpo da forma que as instalações de saúde precisam ser para garantir a esterilização
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Entretanto, um dos hotéis já foi requisitado. Todos os 700 quartos do hotel Holiday Inn do Complexo do Anhembi foram cedidos à Prefeitura, segundo o secretário de Saúde, Edson Aparecido. "Eles vão ser usados pelos profissionais que vão trabalhar no hospital de campanha que vai funcionar no Anhembi, caso o médico, o enfermeiro queira ficar hospedado lá", disse o secretário.

Veja Também

Mortes por covid-19 no Brasil chegam a 46; País ultrapassa 2 mil casos

Detentos vão produzir máscaras de proteção contra coronavírus, diz Doria

A avaliação da Prefeitura é de que é preciso reforçar a estrutura para que, daqui há duas semanas, quando a crise deve se agravar, haja ainda espaço para ampliar o atendimento caso a demanda por vagas seja ainda maior que os 2.000 leitos extras que serão montados no Anhembi e Pacaembu e os quase 500 leitos novos de UTI.
O prefeito Bruno Covas, que visitou as obras do hospital de campanha do Estádio do Pacaembu na manhã desta segunda-feira, 23, afirmou que cerca de R$ 2 bilhões que a Prefeitura tinha em caixa para obras neste ano devem ser transferidas para o enfrentamento do novo coronavírus.
Além disso, "com o decreto de calamidade pública, não precisaremos cumprir metas fiscais deste ano", disse o prefeito, ao afirmar que há recursos para a cidade enfrentar a doença.
Os hospitais de campanha devem começar a funcionar na semana que vem.
Procurada para detalhar os efeitos da medida, a rede de hotéis Holiday Inn não se manifestou até as 22h desta segunda-feira, 23

Veja Também

Governo de SP amplia delegacia eletrônica para evitar público em unidades

Disparada de casos de coronavírus testa sistema de saúde da Espanha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados