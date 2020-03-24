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320 mil máscaras

Detentos vão produzir máscaras de proteção contra coronavírus, diz Doria

O tucano também anunciou que a delegacia eletrônica registrará pela internet crimes como ameaças, estelionato, roubo ou furto, crimes contra o consumidor. A exceção são crimes como homicídio, latrocínios, estupros e violência doméstica

Publicado em 24 de Março de 2020 às 16:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 16:41
Governador de São Paulo, João Doria
O governador de SP, João Doria (PSDB), anunciou que os presos do sistema prisional paulista produzirão 320 mil máscaras Crédito: Governo do Estado de São Paulo
O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta terça-feira (24) que os presos do sistema prisional paulista produzirão 320 mil máscaras de proteção e que a delegacia eletrônica registrará também crimes como roubos e estelionato.
"Serão 26 mil peças por dia nas fábricas adaptadas do sistema prisional, que terão o custo para o governo de São Paulo de R$ 0,80 por peça", disse.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O tucano também anunciou que a delegacia eletrônica registrará pela internet crimes como ameaças, estelionato, roubo ou furto, crimes contra o consumidor. A exceção são crimes como homicídio, latrocínios, estupros e violência doméstica.

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No início da entrevista coletiva, Doria mostrou exame que fez para coronavírus, que deu resultado negativo. O exame foi feito no Hospital Albert Einstein e uma contraprova será feita pelo Instituto Adolpho Lutz.
A medida mais uma vez coloca Doria em oposição ao presidente Jair Bolsonaro, que vem se recusando a mostrar o teste, que, segundo ele, deu negativo.

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