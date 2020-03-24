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Contra aglomerações

Governo de SP amplia delegacia eletrônica para evitar público em unidades

A partir desta semana praticamente todos os tipos de ocorrências poderão ser registrados pela internet, com exceção de casos de homicídios, latrocínios (roubos com mortes), estupros e casos de violência domésticas.

Publicado em 24 de Março de 2020 às 17:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 17:00
Mulher digitando no teclado do laptop na mesa, trabalhando com o dispositivo de tecnologia no escritório
Governo de SP amplia delegacia eletrônica para evitar público em unidades Crédito: Freepik
O governo de São Paulo divulgou nesta terça-feira (24) a ampliação da delegacia eletrônica como forma de evitar a aglomeração de pessoas nas unidades policiais do estado.
Assim, a partir desta semana praticamente todos os tipos de ocorrências poderão ser registrados pela internet, com exceção de casos de homicídios, latrocínios (roubos com mortes), estupros e casos de violência domésticas.
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A ampliação da delegacia eletrônica estava prevista para o segundo semestre, mas foi antecipada por conta da necessidade de confinamento social de pessoas como forma de combate à disseminação do novo coronavírus.

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As unidades territoriais continuam com funcionamento normal, mas a orientação da Polícia Civil é a utilização do modo eletrônico de registro para evitar aglomerações em distritos e, com isso, aumentar a possibilidade de contaminação.
Após o registro pela delegacia eletrônica, um central analisará caso a caso e encaminhará para unidade que investigará o crime. A vítima receberá no e-mail as informações de como deverá proceder, como também a cópia do boletim de ocorrência.
O endereço eletrônico é www.delegaciaeletronica.policiacivil.sp.gov.br.

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